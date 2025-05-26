彭佳慧4度攻蛋倒數！　預告歌單超狂：歌迷沒辦法上廁所

▲彭佳慧積極練團籌備演出。（圖／寬宏藝術提供）



記者翁子涵／台北報導

彭佳慧6月7日將在台北小巨蛋舉行「一路這樣愛過來」演唱會，這也是她第四度攻蛋，彭佳慧自信表示對歌單很有信心，這麼多年了，一路這樣唱過來，越來越確定大家喜歡的方向，歌單精準度也更高，這次是以希望每一位歌迷都能照顧到的心情來挑選曲目，幾乎都是唱「大歌」，她笑說：「經典歌真的很多，大家要有沒辦法去上廁所的準備。」

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▲彭佳慧對歌單很有自信。（圖／寬宏藝術提供）



她也開玩笑地說：「歌迷的留言我都看到了，這次真的拿出十足誠意，歌單很豐富，真的沒有空間讓大家偷懶，台上的我很認真唱，台下的你們也要很認真聽，漏掉任何一首都會很可惜！」率先透露準備的歌相當多，要讓歌迷聽得過癮，然而，是否擔心唱到超時，彭佳慧也笑說「寬宏應該準備好了！」此外，她也向大家喊話，演唱會結束後，希望大家可以照著歌單到KTV或家裡唱一遍，「你就會知道彭佳慧有多難！」

除了歌單外，大家也相當好奇演唱會嘉賓人選，彭佳慧表示這次邀請的嘉賓是結識許久的朋友，也是首次在自己的專場合體，與嘉賓合唱的曲目，也將是第一次兩個人在台上合唱，至於人選究竟是誰，請大家拭目以待，一定會讓全場又驚又喜。

彭佳慧全心投入籌備，不僅是歌單，連演出內容都將充滿彩蛋，至於有歌迷在網路上許願安排點歌橋段，她則說：「如果現場大家反應熱烈，說不定會開放現場點歌，搞不好真的會唱到壓線或超時！」距離演出僅剩兩週，彭佳慧除了緊鑼密鼓練團，也加強飲食控制、增強體能訓練，即使當天要唱的歌很多，仍對自己的體力十分有信心，「但就怕唱太多首，歌迷HOLD不住！」購票亦請至寬宏售票系統及萊爾富、OK便利超商。

