ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

〈跳樓機〉爆紅！「幕後推手」曝光
容易口是心非的三大星座！
納豆告白依依！陶晶瑩感觸發聲
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

南澤海香 石原希望 村上悠華 竹內有紀 納豆 Selina 孟耿如 全浩俊

陸男團翻唱米津玄師〈Lemon〉　網友傻眼：耳朵已流產

「時代少年團」將米津玄師的神曲〈Lemon〉翻唱成中文版，引發網友論戰。（翻攝自YouTube）

▲「時代少年團」將米津玄師的神曲〈Lemon〉翻唱成中文版，引發網友論戰。（圖／翻攝自YouTube）

圖文／鏡週刊

日本流行創作才子米津玄師的破億神曲〈Lemon〉最近被改編成中文版，由中國偶像男團「時代少年團」演唱，作為飲料廣告的主題歌曲。未料中文翻唱版一推出，立刻引發網路熱議，歌詞太過直白、缺乏邏輯，遭轟靈魂全失，狠譏「耳朵已流產」，就連部分時代少年團的粉絲也無法接受；但也有粉絲急忙護航強調，改編詞不是由男團負責，希望大家不要攻擊偶像。

米津玄師的〈Lemon〉原曲在講述對於過世的爺爺的思念，以及親人之間深刻的情感，2018年推出後立刻造成廣大迴響，登上日本告示牌亞軍，登上Oricon數位單曲榜下載冠軍，YouTube上的MV總點閱至今已累積高達9.2億次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

米津玄師的〈Lemon〉原曲在講述對於過世的爺爺的思念，以及親人之間深刻的情感，MV上架至今已累計點閱9.2億次觀看。（翻攝自米津玄師YouTube）

▲米津玄師的〈Lemon〉原曲在講述對於過世的爺爺的思念，以及親人之間深刻的情感，MV上架至今已累計點閱9.2億次觀看。（圖／翻攝自米津玄師YouTube）

然而上週在中國公開的中文翻唱版，主要目的是作為優酪乳品牌的廣告主題曲，還找來在中國人氣相當高的「時代少年團」來演唱，只不過歌詞被重新以中文填寫後，與原曲已經八竿子打不著關係，主題圍繞在夏日、檸檬、清新的氛圍，但每一句之間似乎沒什麼關連，男團的唱功也沒有為這首歌加上任何分數。

「時代少年團」將米津玄師的神曲〈Lemon〉翻唱成中文版，引發網友論戰。（翻攝自YouTube）

▲「時代少年團」將米津玄師的神曲〈Lemon〉翻唱成中文版，引發網友論戰。（圖／翻攝自YouTube）

YouTube不少網友聽了後直言很難聽：「你們到底是怎麼把神曲改成一個沒頭沒腦的廣告歌 真的6」「謝謝你們 我把這個設八點鬧鐘我七點多就起來關掉」「希望米津玄師可以提告」「如果我聽不懂中文 應該蠻好聽的」「有夠難聽 不要侮辱這首歌」「謝謝 耳朵已流產」，不過事實上，這首歌是有經過米津玄師授權改編的，米津玄師本人也有轉發，但也有網友虧：「我知道為甚麼米津玄師會授權了，他應該聽不懂中文」。

網友們聽了中文改編版的〈Lemon〉直呼難聽。（翻攝自YouTube）

▲網友們聽了中文改編版的〈Lemon〉直呼難聽。（圖／翻攝自YouTube）

就連中國網路社群上對這首歌也議論紛紛，「其實還挺好聽的忽略詞的話」，甚至也有部分時代少年團的粉絲坦言這首翻唱確實不好聽，引發粉絲之間論戰，其中一派則跳出來強調，難聽是因為詞寫的不好，而詞不是團員寫的，希望不要攻擊男團成員；其他網友則反問，那其他好聽的歌是不是也要算在詞曲作者身上。

中國社群上雖然有粉絲仍讚好聽，但也有人坦言認為詞寫得不好。（翻攝自微博）

▲中國社群上雖然有粉絲仍讚好聽，但也有人坦言認為詞寫得不好。（圖／翻攝自微博）


更多鏡週刊報導
特製「國旗手套」登大聯盟　賈永婕嗨喊：讓世界看到台灣就是爽！
留1星負評慘遭咖啡廳老闆「肉搜親友公審」　女怒提自訴告贏了！判刑結果出爐
蘿拉翻版？吳怡霈前經紀人認挪用公款　「假藉名義代購票」收個人口袋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊米津玄師時代少年團

推薦閱讀

H巨乳讓男優投降！　20歲AV女優拍色色片「第一次多人運動」竟哭了

H巨乳讓男優投降！　20歲AV女優拍色色片「第一次多人運動」竟哭了

5/25 16:16

本預計今年退役！AV女優「積蓄全被騙光」絕望喊：只能從頭再來

本預計今年退役！AV女優「積蓄全被騙光」絕望喊：只能從頭再來

18小時前

劈5女斷送演藝生涯！張致恒「娶女粉4年4孩」經濟崩盤發文求救

劈5女斷送演藝生涯！張致恒「娶女粉4年4孩」經濟崩盤發文求救

7小時前

陸33億名導來台吃「超難訂麻辣鍋」　一入口嚇到：沒吃過這麼難吃的

陸33億名導來台吃「超難訂麻辣鍋」　一入口嚇到：沒吃過這麼難吃的

5/24 17:05

納豆婚禮「半個演藝圈都來了」！Selina化妝就想哭　被問送好孕棉反應曝光

納豆婚禮「半個演藝圈都來了」！Selina化妝就想哭　被問送好孕棉反應曝光

21小時前

命理師4點分析「孟耿如面相」　斷言3年後恐迎轉變

命理師4點分析「孟耿如面相」　斷言3年後恐迎轉變

18小時前

依依感性誓詞曝光「納豆婚禮進場就哭了」！　阿Ken主持痛哭畫面全被拍

依依感性誓詞曝光「納豆婚禮進場就哭了」！　阿Ken主持痛哭畫面全被拍

19小時前

遭前女友控家暴「還害染性病」！韓男星曬爆血照反擊：我正當防衛

遭前女友控家暴「還害染性病」！韓男星曬爆血照反擊：我正當防衛

18小時前

李多慧開箱新家「豪華內裝曝光」　樂喊：可以住一輩子！

李多慧開箱新家「豪華內裝曝光」　樂喊：可以住一輩子！

19小時前

郭婞淳親自應援！八點檔女星奪世壯運舉重銅牌　驕傲曬牌：世界第三

郭婞淳親自應援！八點檔女星奪世壯運舉重銅牌　驕傲曬牌：世界第三

8小時前

蹦闆砸1.4億開三層樓精品店！設極樂招待所　廁所用百萬藍寶堅尼石材

蹦闆砸1.4億開三層樓精品店！設極樂招待所　廁所用百萬藍寶堅尼石材

6小時前

田馥甄唱一半「竟被鑽裙底」！　歌迷崩潰尖叫「工作人員急衝上台」

田馥甄唱一半「竟被鑽裙底」！　歌迷崩潰尖叫「工作人員急衝上台」

4小時前

熱門影音

Bo妞曝志向「不想當演員」　一句話中傷修杰楷XD

Bo妞曝志向「不想當演員」　一句話中傷修杰楷XD
三峽車禍「現場拍片」挨轟 胡文英道歉：原本出於善意

三峽車禍「現場拍片」挨轟 胡文英道歉：原本出於善意
「棒棒堂」整團沒當兵 小煜：在復健大家不會知道

「棒棒堂」整團沒當兵 小煜：在復健大家不會知道
王陽明「遭蔡詩芸當眾脫褲」　被鄰居看見…崩潰：很賤欸！

王陽明「遭蔡詩芸當眾脫褲」　被鄰居看見…崩潰：很賤欸！
修杰楷沒安慰王柏傑　直男群組不會問候XD

修杰楷沒安慰王柏傑　直男群組不會問候XD
陳奕迅高雄開唱　笑喊：我像洗碗的

陳奕迅高雄開唱　笑喊：我像洗碗的
肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻
汪小菲.Mandy互許承諾　他喊兩次「我願意」

汪小菲.Mandy互許承諾　他喊兩次「我願意」
易烊千璽 睽違8年來台 參加「兩岸電影展」

易烊千璽 睽違8年來台 參加「兩岸電影展」
「志龍啊，我變心了」GD笑翻！　粉絲舉牌應援保鑣虎哥…他嘴角失守

「志龍啊，我變心了」GD笑翻！　粉絲舉牌應援保鑣虎哥…他嘴角失守
納豆依依大婚「彩排就哭了」　 她告白：沒有你，我也活不下去

納豆依依大婚「彩排就哭了」　 她告白：沒有你，我也活不下去

納豆❤依依大婚演藝圈好友到齊　Selina化防水妝.于美人送婚姻祕訣

納豆❤依依大婚演藝圈好友到齊　Selina化防水妝.于美人送婚姻祕訣

蕭煌奇世壯運奪金！堅持帶傷上陣　發文笑喊：我不是目中無人

蕭煌奇世壯運奪金！堅持帶傷上陣　發文笑喊：我不是目中無人

家寧控訴分手內幕「他知商標註冊」　Andy反擊：她確實與張媽媽同一陣線

家寧控訴分手內幕「他知商標註冊」　Andy反擊：她確實與張媽媽同一陣線

資深藝人陸一龍「會給黃子佼機會」　看演藝圈逃兵：有手有腳為什麼不當

資深藝人陸一龍「會給黃子佼機會」　看演藝圈逃兵：有手有腳為什麼不當

肖戰智破墓葬機關 「斷骨絛」逃生　Disney+《藏海傳》宛如古墓版《魷魚遊戲》

肖戰智破墓葬機關 「斷骨絛」逃生　Disney+《藏海傳》宛如古墓版《魷魚遊戲》

陳奕迅高雄開唱：我像洗碗的　目標消掉肚子「為了婚姻XD」

陳奕迅高雄開唱：我像洗碗的　目標消掉肚子「為了婚姻XD」

「棒棒堂」整團沒當兵！小煜曝身體狀況　不怪威廉閃兵合體喊卡：沒什麼可惜的

「棒棒堂」整團沒當兵！小煜曝身體狀況　不怪威廉閃兵合體喊卡：沒什麼可惜的

NCT WISH來台開唱！　獻跳SJ〈Miracle〉

NCT WISH來台開唱！　獻跳SJ〈Miracle〉

朱軒洋.吳卓源「爆緋聞後首同台」　合照中間隔3人...全程零互動

朱軒洋.吳卓源「爆緋聞後首同台」　合照中間隔3人...全程零互動

易烊千璽睽違8年再訪台！　演活「腦麻患者」曝：每天都想殺青

易烊千璽睽違8年再訪台！　演活「腦麻患者」曝：每天都想殺青

田馥甄「台南鹽田裡開唱」千人塞爆　〈田調〉遇難關嘆「真的是瘋了」

田馥甄「台南鹽田裡開唱」千人塞爆　〈田調〉遇難關嘆「真的是瘋了」

看更多

【陌生柴來門口串門子】她熱心按電梯幫忙找家XD

即時新聞

剛剛
剛剛
13分鐘前1

BL劇《看見愛》林宇首辦生日會！　「錄2小時語音」零重複問候寵粉

19分鐘前0

路人「孩子那麼大了還抱」勸就醫　宋哥高鐵怒開罵：她才2歲

23分鐘前0

爸得流感「肺一半變白」送急診隔天驟逝　洪小鈴當場眼淚潰堤！

36分鐘前0

玖壹壹師弟遭爆涉毒、欠錢不還親發聲！　曬「5毒品尿檢過程」還原真相

41分鐘前1

黃正音正式斷開9年尪！　「房地產假扣押全解除」

42分鐘前0

白癡公主狂流鼻血嚇壞店員！　踏進杜拜廁所驚呆：都不好意思洗手

43分鐘前10

宋米秦合體李毓芬「重現Dream Girls舞曲」！　拿麥嗨唱全被拍

46分鐘前1

爸媽都罹癌…賈靜雯活動現場哭了！　心疼弟媳朱芯儀喊話：我都在

1小時前30

張天霖突退便當店股東…洪小鈴露面緩頰！　2年沒拍戲「當上班族」

1小時前47

不斷更新／人氣華語BL劇男神「加碼獎品激增45項」！限量親簽照二重抽

讀者迴響

熱門新聞

  1. H巨乳讓男優投降！　20歲AV女優拍色色片「第一次多人運動」竟哭了
    5/25 16:16187
  2. 本預計今年退役！AV女優「積蓄全被騙光」絕望喊：只能從頭再來
    18小時前2818
  3. 劈5女斷送演藝生涯！張致恒「娶女粉4年4孩」經濟崩盤發文求救
    7小時前2415
  4. 陸33億名導來台吃「超難訂麻辣鍋」　一入口嚇到：沒吃過這麼難吃的
    5/24 17:058692
  5. 納豆婚禮「半個演藝圈都來了」！Selina化妝就想哭　被問送好孕棉反應曝光
    21小時前4813
  6. 命理師4點分析「孟耿如面相」　斷言3年後恐迎轉變
    18小時前1811
  7. 依依感性誓詞曝光「納豆婚禮進場就哭了」！　阿Ken主持痛哭畫面全被拍
    19小時前6427
  8. 遭前女友控家暴「還害染性病」！韓男星曬爆血照反擊：我正當防衛
    18小時前1818
  9. 李多慧開箱新家「豪華內裝曝光」　樂喊：可以住一輩子！
    19小時前3815
  10. 郭婞淳親自應援！八點檔女星奪世壯運舉重銅牌　驕傲曬牌：世界第三
    8小時前2211
ETtoday星光雲

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合