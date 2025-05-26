陸男團翻唱米津玄師〈Lemon〉　網友傻眼：耳朵已流產

▲「時代少年團」將米津玄師的神曲〈Lemon〉翻唱成中文版，引發網友論戰。（圖／翻攝自YouTube）

圖文／鏡週刊

日本流行創作才子米津玄師的破億神曲〈Lemon〉最近被改編成中文版，由中國偶像男團「時代少年團」演唱，作為飲料廣告的主題歌曲。未料中文翻唱版一推出，立刻引發網路熱議，歌詞太過直白、缺乏邏輯，遭轟靈魂全失，狠譏「耳朵已流產」，就連部分時代少年團的粉絲也無法接受；但也有粉絲急忙護航強調，改編詞不是由男團負責，希望大家不要攻擊偶像。

米津玄師的〈Lemon〉原曲在講述對於過世的爺爺的思念，以及親人之間深刻的情感，2018年推出後立刻造成廣大迴響，登上日本告示牌亞軍，登上Oricon數位單曲榜下載冠軍，YouTube上的MV總點閱至今已累積高達9.2億次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲米津玄師的〈Lemon〉原曲在講述對於過世的爺爺的思念，以及親人之間深刻的情感，MV上架至今已累計點閱9.2億次觀看。（圖／翻攝自米津玄師YouTube）

然而上週在中國公開的中文翻唱版，主要目的是作為優酪乳品牌的廣告主題曲，還找來在中國人氣相當高的「時代少年團」來演唱，只不過歌詞被重新以中文填寫後，與原曲已經八竿子打不著關係，主題圍繞在夏日、檸檬、清新的氛圍，但每一句之間似乎沒什麼關連，男團的唱功也沒有為這首歌加上任何分數。

▲「時代少年團」將米津玄師的神曲〈Lemon〉翻唱成中文版，引發網友論戰。（圖／翻攝自YouTube）

YouTube不少網友聽了後直言很難聽：「你們到底是怎麼把神曲改成一個沒頭沒腦的廣告歌 真的6」「謝謝你們 我把這個設八點鬧鐘我七點多就起來關掉」「希望米津玄師可以提告」「如果我聽不懂中文 應該蠻好聽的」「有夠難聽 不要侮辱這首歌」「謝謝 耳朵已流產」，不過事實上，這首歌是有經過米津玄師授權改編的，米津玄師本人也有轉發，但也有網友虧：「我知道為甚麼米津玄師會授權了，他應該聽不懂中文」。

▲網友們聽了中文改編版的〈Lemon〉直呼難聽。（圖／翻攝自YouTube）

就連中國網路社群上對這首歌也議論紛紛，「其實還挺好聽的忽略詞的話」，甚至也有部分時代少年團的粉絲坦言這首翻唱確實不好聽，引發粉絲之間論戰，其中一派則跳出來強調，難聽是因為詞寫的不好，而詞不是團員寫的，希望不要攻擊男團成員；其他網友則反問，那其他好聽的歌是不是也要算在詞曲作者身上。

▲中國社群上雖然有粉絲仍讚好聽，但也有人坦言認為詞寫得不好。（圖／翻攝自微博）



更多鏡週刊報導

特製「國旗手套」登大聯盟 賈永婕嗨喊：讓世界看到台灣就是爽！

留1星負評慘遭咖啡廳老闆「肉搜親友公審」 女怒提自訴告贏了！判刑結果出爐

蘿拉翻版？吳怡霈前經紀人認挪用公款 「假藉名義代購票」收個人口袋