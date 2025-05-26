蔣雅淇女兒3主修畢業「念書邊哭到半夜」　日吞9顆胃藥痛如刀刺

記者劉宜庭／綜合報導

關愛是前主播蔣雅淇的女兒，近日從美國名校華盛頓商學院順利畢業，她也將辛苦求學之路的經歷寫下，自爆曾一天吃9顆胃藥，她坦言，有好幾次是在宿舍一邊讀書、一邊獨自落淚到深夜。

▲蔣雅淇女兒關愛畢業了。（圖／翻攝自臉書／蔣雅淇 Vivian Chiang）



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蔣雅淇今早透過粉絲專頁發文，分享女兒關愛寫下的文章：「謝謝大家近期的祝福和鼓勵！一路走來真的不簡單。有太多要感謝，尤其是主，還有一直支持我的家人和朋友們。」

關愛透露就讀大學4年期間，對她而言並非一帆風順，「我曾經為了拼 4.0 滿分burnout，胃食道逆流痛得像刀在刺肋骨，一天吃九顆胃藥。有好幾次，我是在宿舍裡邊念書，邊一個人哭到半夜。」

▲關愛熬過艱辛求學路。（圖／翻攝自臉書／蔣雅淇 Vivian Chiang）

「努力不一定有成果，但不努力一定沒有。」關愛寫下這句勵志語錄，並說明讓她成長最多的，反而不是成績最好的學期，而是那段學習放下完美主義、與朋友相處、認真照顧自己的時光：「這些比好成績或履歷值得太多太多了。」

畢業之際，關愛也坦承目前還未找到工作，但她心裡滿有平安，「因為我知道，我的生命不需要靠履歷表來證明什麼。」