看《絕命終結站》突被天花板砸！　女觀眾嚇壞：還以為蹦一聲是特效

記者張筱涵／綜合報導

阿根廷一名女子日前與女兒一同進電影院觀看新上映的恐怖片《絕命終結站：血脈》，卻意外遭遇天花板坍塌事件，身受瘀傷，驚魂未定。

▲女觀眾看《絕命終結站：血脈》被塌陷的天花板砸到。（圖／翻攝自Instagram）



根據阿根廷媒體《Infobae》報導，29歲的菲亞瑪・維拉韋爾德（Fiamma Villaverde）於5月19日帶著11歲的女兒及一名友人，前往拉普拉塔市的Cinema Ocho戲院觀看《絕命終結站：血脈》，未料電影接近尾聲時，戲院天花板竟突然塌落，碎片直接砸中她的身體。

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菲亞瑪・維拉韋爾德表示當時聽到「非常巨大的聲響」，一開始還以為是電影特效，「因為我們很投入，但接著一大塊東西就掉下來砸到我」，所幸她身體微微倚靠在座椅扶手上，才未被直接砸中頭部。她當場要求退票並等待救護車送醫檢查，並透露戲院經理竟向她表示：「妳想怎麼處理這件事？」

對此，菲亞瑪・維拉韋爾德明確表示將提出申訴，更憂心：「你能想像如果那塊東西砸到我女兒的頭會怎樣嗎？」事後她到醫院接受X光檢查，目前雖僅是瘀傷，但坦言已數日無法工作。

▲女觀眾慶幸只有瘀傷，且難以想像是女兒被砸到。（圖／翻攝自Instagram）



菲亞瑪・維拉韋爾德無奈透露，原本當天並未計劃看電影，僅是為慶祝生日才決定入場，「我其實很不習慣待在擁擠的地方，也好幾年沒去電影院了，結果就發生了這種事。」目前有聯繫律師準備進一步法律行動。對於整起事件，媒體《PEOPLE》已於5月25日向戲院方求證，但截至截稿時尚未獲回應。

《絕命終結站：血脈》於5月16日正式上映，是自2011年第五集後睽違14年的續作。電影由布蕾克・貝辛格（Brec Bassinger）主演，講述女主角預見高樓餐廳將發生意外而搶先救人，卻引發後續死亡連鎖效應。該片亦創下影史紀錄，由71歲的前女演員兼特技人伊薇特・弗格森（Yvette Ferguson）重出江湖，在片頭演出「史上年紀最大在鏡頭前著火的演員」，成為話題焦點之一。