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易烊千璽旋風！舞台就是童年日常　虎媽高規格打造星路

易烊千璽的星路不是一般人想像的那樣幸運或輕鬆，他雖有天賦，卻也是靠後天不斷努力才有今天的成績。（易烊千璽工作室微博）

▲易烊千璽的星路不是一般人想像的那樣幸運或輕鬆，他雖有天賦，卻也是靠後天不斷努力才有今天的成績。（圖／易烊千璽工作室微博）

圖文／鏡週刊

別的小孩還在包尿布、讓爸媽餵飯的年紀，大陸人氣男星易烊千璽已經展露了他音樂與舞蹈的天賦，開始被媽媽以高規格栽培，打造他的巨星之路。從童年起舞台就是日常，易烊千璽不僅是偶像出身的光環少年，更堅韌地一步步寫下如何走向實力演員的教科書範本，完成從童星到國際影帝潛力股的蛻變之路。

易烊千璽的媽媽有虎媽之稱，她將易烊千璽以製造偶像的規格來栽培，果然栽培出一名巨星。（網路圖片）

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▲易烊千璽的媽媽有虎媽之稱，她將易烊千璽以製造偶像的規格來栽培，果然栽培出一名巨星。（圖／網路圖片）

易烊千璽，2000年出生於湖南懷化，名字寓含千禧時代的祝福。從小展現藝術天賦的他，星途的開端離不開母親謝水萍的遠見與規劃。謝水萍來自湖南農村，在赴深圳打工時認識易烊千璽的父親，之後結婚生下易烊千璽。在易烊千璽2、3歲時，他便對音樂與舞蹈展現強烈敏銳度，母親隨即投入規劃，舉家遷至北京，彷彿「經營未來藝人」般地鋪設訓練藍圖。即使家境不富裕，她依然安排他學習中國舞、街舞、鋼琴、書法、聲樂與表演等才藝課，並請來名師指導，讓每項技能都能打下紮實基礎。

從2、3歲起易烊千璽就在媽媽安排下學習各種才藝，從小就征戰各種才藝或選秀比賽及節目。（網路圖片）

▲從2、3歲起易烊千璽就在媽媽安排下學習各種才藝，從小就征戰各種才藝或選秀比賽及節目。（圖／網路圖片）

不同於一般家長的興趣導向式教育，易母以實戰為導向，頻繁帶他參加才藝比賽、舞蹈大賽，甚至奔波於各地試鏡與錄製，猶如專職經紀人般打造星途。這種高強度、全方位的訓練模式，使易烊千璽5歲即出道，9歲加入兒童團體「飛炫少年」，10歲便已有相當豐富的鏡頭與舞台經驗，並於2013年成功進入TF家族，成為TFBOYS的關鍵一員，年僅13歲的他，正式進入娛樂圈大舞台。

13歲時易烊千璽加入偶像團體TFBOYS，隨即爆紅，在作為組合成員期間累積了超高人氣。（TFBOYS微博圖片）

▲13歲時易烊千璽加入偶像團體TFBOYS，隨即爆紅，在作為組合成員期間累積了超高人氣。（圖／TFBOYS微博圖片）

TFBOYS一夕爆紅，成為中國最具影響力的新生代偶像團體。三人中，易烊千璽以沉穩氣質與精湛舞技脫穎而出。雖然初期人氣不及隊友，但他憑藉實力逐步逆轉風評，隨著年齡增長，氣質從可愛少年轉為深沉青年，過程自然且無轉型陣痛。

《長安十二時辰》成為易烊千璽從偶像轉型演員的關鍵轉折，戲中他沉穩細膩的演出備受讚賞。（長安十二時辰官博）

▲《長安十二時辰》成為易烊千璽從偶像轉型演員的關鍵轉折，戲中他沉穩細膩的演出備受讚賞。（圖／長安十二時辰官博）

2017年，TFBOYS宣布單飛不解散。易烊千璽早已為演員之路鋪陳，隔年成功考入中央戲劇學院。2019年電視劇《長安十二時辰》中，他與雷佳音同台飆戲，飾演少年神探李必，該角需展現智謀、決斷力與情感層次，對於年僅19歲的易烊千璽是極大挑戰，卻也正因為他沉穩的表演、克制而細膩的情緒處理，讓觀眾看見他超齡的表演深度。該劇播出後口碑爆棚，也證明他不再只是偶像，成為他轉向實力派演員的關鍵轉捩點。

2025年易烊千璽再度闖進國際賽道，電影《狂野時代》他的戲份貫穿全片，更獲得了坎城影展評審團特別獎。（易烊千璽工作室微博）

▲2025年易烊千璽再度闖進國際賽道，電影《狂野時代》他的戲份貫穿全片，更獲得了坎城影展評審團特別獎。（圖／易烊千璽工作室微博）

同年搭檔周冬雨的電影《少年的你》更讓易烊千璽一戰成名，片中他飾演街頭少年劉北山，內斂又強烈的情感表達令人動容，他因此奪下第39屆香港電影金像獎最佳新演員，奠定影壇地位。後續作品如《送你一朵小紅花》《中國醫生》《長津湖》《奇蹟·笨小孩》部部叫好叫座，22歲前已有兩部作品代表角逐奧斯卡最佳國際影片，演技與選片眼光備受肯定。

雖然易烊千璽因趕赴坎城只能在台北待8小時，但他仍履行承諾來到兩岸電影展與粉絲見面。

▲雖然易烊千璽因趕赴坎城只能在台北待8小時，但他仍履行承諾來到兩岸電影展與粉絲見面。

分析易烊千璽的表演風格可以看出他更著重內斂與真實，擅以眼神與肢體傳遞情緒，這次來台展映的《小小的我》就有強大搶眼、令人讚嘆的肢體戲，無怪獲導演楊荔鈉銳評：「最好的青年演員」。「國師」張藝謀繼《滿江紅》後迅速二搭《驚蟄無聲》，也是文牧野等名導的首選合作對象，2025年，他主演的新作《狂野時代》榮獲坎城影展評審團特別獎，一人分飾角色型態截然不同的5個角色，更有長達36分鐘的一鏡到底長鏡頭，就像是一場演技大賞，更顯其國際實力。


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