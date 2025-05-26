《中國有嘻哈》艾福傑尼當爸了！　大哭報喜：母女均安

記者劉宜庭／綜合報導

大陸饒舌歌手艾福傑尼今（26日）在微博分享喜訊，宣布正式升格當爸！他曬出初生女兒的小手照片，與體重數據儀器畫面，感性寫下：「我的小酷寶歡迎來到地球。」並透露母女均安，言語間洋溢著初為人父的幸福與感動。

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▲艾福傑尼宣布當爸。（圖／翻攝自艾福傑尼微博）

艾福傑尼2017年因參加選秀節目《中國有嘻哈》走紅，獲得當年季軍，憑藉精湛的饒舌實力與個人魅力迅速圈粉無數，至今在社群平台累積超過810萬追蹤者。2023年10月，他大方認愛圈外女友徐藝嫣，短短兩個月後便火速宣布結婚喜訊，如今夫妻倆迎來愛的結晶，正式升格新手爸媽。

▲艾福傑尼夫妻倆迎來寶貝女兒出生。（圖／翻攝自艾福傑尼微博）

今日，艾福傑尼在貼文中貼出多張剛出生寶寶的照片，包含寶寶熟睡模樣、緊握爸爸手指的瞬間，以及出生體重3140公克的儀器畫面，並貼心替女兒眼部加上墨鏡貼圖，感性寫下：「小天使歡迎來到這個世界。」畫面溫馨又逗趣。

喜訊一出，隨即引來大批粉絲留言道賀，饒舌歌手PACT派克特也發聲祝福：「恭喜啊！阿尼！」艾福傑尼則回應：「哭慘了。」顯見當爸心情相當激動。