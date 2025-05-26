55歲八點檔女星挑戰世壯運！　秀「超辣戰袍」高強度訓練曝光

記者黃皓瑋／綜合報導

2025雙北世界壯年運動會在近期熱烈展開，吸引不少藝人共襄盛舉，55歲的八點檔女星高欣欣，也將在明（27日）起參加「拉丁舞壯年2級」的比賽。近期她分享賽前的訓練過程，也曬出自己上場時將穿上的戰袍，引發大批網友驚豔。

▲高欣欣備戰世壯運。（圖／翻攝自Facebook／高欣欣 欣想事成俱樂部）

高欣欣近年對國標舞產生興趣，經常透過社群平台分享自己參加演出的畫面。她23日在個人臉書粉專發文，自曝針對即將開始的世壯運比賽備戰：「換上舞衣按照27、28賽事，做模擬演習，外帶加強訓練的捷舞，將近25首曲子⋯⋯」高強度的訓練讓她直呼：「超強的運動量。」

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▲高欣欣將參加世壯運拉丁舞比賽。（圖／翻攝自Facebook／高欣欣 欣想事成俱樂部）

高欣欣也分享了自己在比賽時預計穿著的舞衣，只見她披上綠色、紅色2套拉丁舞舞衣，大秀細腰與美腿，讓網友紛紛大讚「好美」，女星況明潔、兵家綺也現身留言為她打氣。據了解，世壯運運動舞蹈賽事將於27日到29日，一連3天在台北小巨蛋登場。

▼高欣欣臉書貼文。（Facebook／高欣欣 欣想事成俱樂部）

