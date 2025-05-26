郭婞淳親自應援！八點檔女星奪世壯運舉重銅牌　驕傲曬牌：世界第三

記者張筱涵／綜合報導

女星陳又榕（波波蓁）曾為女團「Ciao俏女孩」成員，現活躍於本土劇《市井豪門》、《愛的榮耀》，近日以選手身份參加「2025雙北世界壯年運動會（世壯運）」舉重賽事，最終在女子45公斤級（35歲以上）項目中，以總和71公斤成績榮獲銅牌，成功寫下跨界挑戰的新篇章。

▲陳又榕獲得銅牌。（圖／翻攝自FACEBOOK／陳又榕）



陳又榕賽後在社群分享獲獎喜悅，曬出與獎牌的合照，驕傲表示：「我現在是世界第三的女子囉！」她在此次賽事中以抓舉33公斤、挺舉38公斤奪得銅牌，展現出不懼挑戰、堅持到底的精神。

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事實上，從演員身份轉戰舉重選手之路，對陳又榕而言並不容易。她先前就坦言，起初對自己的成績感到猶豫：「我這種能力、這個成績去比賽，是不是有點好笑？」甚至笑稱自己「連30公斤都覺得超級難」。但她也強調，參賽的目的並非為了證明什麼，而是享受運動、挑戰自己的過程，「失敗不是結束，跌倒了還能爬起來，這正是運動帶給我的一課。」

▲陳又榕獲得郭婞淳的打氣。（圖／翻攝自Instagram／bobojane4134）



在備戰期間，陳又榕也曾特地移地訓練，並於3月26日分享與舉重金牌選手郭婞淳同場訓練的珍貴經驗。她感性表示：「這輩子能想到自己站在舉重女神旁邊練舉重嗎？謝謝郭婞淳幫我簽名跟加油，現在還是覺得很扯，怎麼這麼快樂。」同時也感謝教練楊勝雄的指導與支持，並喊話：「世壯運我當你的啦啦隊！」