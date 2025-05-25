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遭前女友控家暴「還害染性病」！韓男星曬爆血照反擊：我正當防衛

記者劉宛欣／綜合報導

南韓音樂劇演員全浩俊（音譯，전호준）近日遭前女友A指控施暴，甚至還將性病傳染給女方，事件迅速在網路上引發爭議。不過，全浩俊方面對此出面反駁，表示雙方發生肢體衝突是因對方「擅闖住家」，強調會動手完全是出自「正當防衛」。

▲全浩俊遭前女友指控施暴、傳染性病。（圖／翻攝自全浩俊Instagram）

▲全浩俊遭前女友指控施暴、傳染性病。（圖／翻攝自全浩俊Instagram）

當事人A 24日透過社群發文，直接標註全浩俊的Instagram帳號，聲稱「在交往期間遭他施暴」，寫下：「既然要分手，就接電話吧，請把我給的東西、項鍊、信用卡全還來。」同時，她也在其他論壇爆料，兩人交往大約一年，從去年持續到今年，且控訴對方「脾氣暴躁，最終卻沒想到會以暴力收場」。

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A還貼出向警方遞交的陳述書照片，稱自己在衝突中遭對方掐脖、抓頭髮、掌摑，甚至被以膝蓋壓胸、頭部重擊地面，驚恐表示「我喊著救命，他卻繼續施暴」，還進一步爆料稱，自己曾被全浩俊傳染性病「單純皰疹」（herpes simplex），還被男方以結婚為由，騙取價值約一千萬韓元（約台幣22萬元）的物品。

▲全浩俊遭前女友指控施暴、傳染性病。（圖／翻攝自全浩俊Instagram）

▲全浩俊曬出證據回擊。（圖／翻攝自全浩俊Instagram）

面對指控，全浩俊不甘示弱，25日於Instagram貼出流血的照片回應，強調自己「因不實指控而蒙受冤屈」。他表示：「事件發生不到一天，A便在社群平台單方面發表主張，內容被媒體大肆報導，導致我私生活遭曝光，這些未經證實的言論正快速傳播，讓我感到極度恐懼。」至於細節，他表示這屬於私事，本不願意將所有事情攤在陽光下，但考慮到謠言迅速擴散，他才選擇出面。

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