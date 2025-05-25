本預計今年退役！AV女優「積蓄全被騙光」絕望喊：只能從頭再來

記者劉宛欣／綜合報導

日本知名AV女優竹內有紀是主播出身，於2025年初宣布將於年底引退，卻在4月底證實遇到電話詐騙，所有積蓄全被騙光。近日她接受採訪，詳述了事件始末，坦言：「我知道說出來可能會被笑，但只有親身經歷過，才知道他們手法有多高明。」希望透過公開經驗，提醒大眾提高警覺。

▲竹內有紀遭到詐騙，所有積蓄都沒有了。（圖／翻攝自竹內有紀Instagram）

竹內有紀透露，事件發生於4月28日，她接到自稱是警方的電話，稱她涉嫌捲入金融犯罪，要求配合調查，在對方出示偽造的證件、逮捕令後，她相當心急，於是把多個帳戶內的存款全數匯入對方指定帳戶，由於對方態度專業，語氣堅定，還與她驗證多個個資，讓她一時沒有意識到不對勁，不過隨後她與朋友討論過程中，才發現自己受騙並立即報警。然而，匯出的錢已無法追回。

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▲竹內有紀受訪暢談受騙過程。（圖／翻攝自竹內有紀Instagram）

竹內有紀形容當時心情如墜谷底，但她也表示：「現在只能盡力從頭再來。」她用自身的慘痛經驗呼籲大眾，警方不會以電話或LINE方式進行調查，遇到類似情況應親自前往警局確認。

竹內有紀在社群公開受騙經歷後，收到許多身邊熟人的私下回應，分享類似的經驗，但都因害怕被笑而選擇沉默。但她認為，詐騙犯利用受害者的信任與善良行騙，真正應受譴責的是犯罪者，而非受害者。