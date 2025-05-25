ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

命理師4點分析「孟耿如面相」　斷言3年後恐迎轉變

記者王靖淳／綜合報導

藝人黃子佼和女星孟耿如2020年登記結婚，不過男方在2023年捲入「#MeToo」風波，連帶影響孟耿如，日前全家出遊照更引發外界撻伐。最近卻傳出兩人已悄悄簽字結束5年婚，消息曝光後引發外界討論及關注，就連命理師「翊樺老師」都在節目中以4點分析孟耿如的面相，認為現階段女方不太可能離開男方，但三年後可能會進入思考期，屆時家庭關係或許會迎來轉變。

▲▼孟耿如面相分析（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

▲翊樺老師分析孟耿如面相。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

[廣告]請繼續往下閱讀...

翊樺老師從孟耿如的眉型切入，她指出她擁有「又長又彎」的眉毛，顯示其個性溫和圓融，比較不會有脾氣，且願意為家庭選擇忍讓與包容。翊樺老師進一步提到，這類女性通常不容易和伴侶起衝突，更傾向以和為貴，將家庭幸福視為重要目標，「她也希望凡事相忍為家，如果說今天她想要一個圓滿的家庭，她很多東西會忍下來。」

談到情感面向，翊樺老師發現孟耿如的眼睛非常大，認為她應該比較感性、重感情。然而這樣的特質也可能導致她在面對衝突時傾向逃避，「她覺得這些事情別人沒看事實的全貌，她自己可能本身也不會去想要再深刻地去理解，到底當初發生了什麼事，她只會覺得說，只要現在目前眼前是好的，我沒有看到這些事情，有時候就變得有點掩耳盜鈴，她不去面對事實，事實可能就不存在，大概會有這種感覺。」

▲▼孟耿如。（圖／翻攝自Facebook／孟耿如）

▲孟耿如、黃子佼傳出離婚消息。（圖／翻攝自Facebook／孟耿如）

此外，從鼻型來看，翊樺老師認為孟耿如是位極重視家庭、願意擔起責任的女性。她表示孟耿如鼻頭圓潤、鼻翼稍窄，應該對老公是比較包容的，即便在婚姻中扮演主導者，其主導方式也是「先生要求她什麼，她就會順著先生的話去做。」這樣的性格讓她難以割捨家庭責任，尤其在家人展現需求時，「對她來講那就是最大的禮物。」

最後，翊樺老師指出，孟耿如的臉型較圓，她表示這樣子的女性希望所以事情都是和平，所以當所有人千夫所指的時候，她反而會包容、保護她的家庭，「我覺得眼前是不太可能會出現任何分開的狀況。」不過她也提醒，三年後孟耿如的家庭關係或許會迎來轉變，「可是在未來三年之後，這個問題就可能會有其他的狀態。」

分享給朋友：

追蹤我們：

三峽車禍「現場拍片」挨轟 胡文英道歉：原本出於善意

推薦閱讀

陸33億名導來台吃「超難訂麻辣鍋」　一入口嚇到：沒吃過這麼難吃的

陸33億名導來台吃「超難訂麻辣鍋」　一入口嚇到：沒吃過這麼難吃的

納豆婚禮「半個演藝圈都來了」！Selina化妝就想哭　被問送好孕棉反應曝光

納豆婚禮「半個演藝圈都來了」！Selina化妝就想哭　被問送好孕棉反應曝光

H巨乳讓男優投降！　20歲AV女優拍色色片「第一次多人運動」竟哭了

H巨乳讓男優投降！　20歲AV女優拍色色片「第一次多人運動」竟哭了

啦啦隊女神太兇！陳波波拍戲「性感睡衣Hold不住」狂走光

啦啦隊女神太兇！陳波波拍戲「性感睡衣Hold不住」狂走光

納豆終於娶回依依！今舉辦婚禮「席開50桌」　阿Ken擔任主持人、賓客名單曝

納豆終於娶回依依！今舉辦婚禮「席開50桌」　阿Ken擔任主持人、賓客名單曝

直擊／納豆哭了！依依告白「沒你我活不下去」　自爆婚後一夜8次拚做人

直擊／納豆哭了！依依告白「沒你我活不下去」　自爆婚後一夜8次拚做人

羅小白當媽粉絲狂掉9萬！　被勸「別再發小孩」堅持曬娃吐實情

羅小白當媽粉絲狂掉9萬！　被勸「別再發小孩」堅持曬娃吐實情

認愛1天閃婚「祈錦鈅爆2年婚變」！嗆尪：要離開請便 IG悄洩2跡象

認愛1天閃婚「祈錦鈅爆2年婚變」！嗆尪：要離開請便 IG悄洩2跡象

林可彤穿泳衣洗澡「三角地帶險走光」　她羞認愛露：不用認真！

林可彤穿泳衣洗澡「三角地帶險走光」　她羞認愛露：不用認真！

愛莉莎莎證實「買到杜拜市區海景房」！奢華內部照曝：不到兩千萬台幣

愛莉莎莎證實「買到杜拜市區海景房」！奢華內部照曝：不到兩千萬台幣

納豆依依婚禮美翻！于美人超中肯「10字箴言」全場笑了

納豆依依婚禮美翻！于美人超中肯「10字箴言」全場笑了

泫揆人設全毀！　《惡魔計謀》工作人員狠酸：整天表情差，擺明不想幹

泫揆人設全毀！　《惡魔計謀》工作人員狠酸：整天表情差，擺明不想幹

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

陸33億名導來台吃「超難訂麻辣鍋」　一入口嚇到：沒吃過這麼難吃的

納豆婚禮「半個演藝圈都來了」！Selina化妝就想哭　被問送好孕棉反應曝光

H巨乳讓男優投降！　20歲AV女優拍色色片「第一次多人運動」竟哭了

啦啦隊女神太兇！陳波波拍戲「性感睡衣Hold不住」狂走光

納豆終於娶回依依！今舉辦婚禮「席開50桌」　阿Ken擔任主持人、賓客名單曝

直擊／納豆哭了！依依告白「沒你我活不下去」　自爆婚後一夜8次拚做人

羅小白當媽粉絲狂掉9萬！　被勸「別再發小孩」堅持曬娃吐實情

認愛1天閃婚「祈錦鈅爆2年婚變」！嗆尪：要離開請便 IG悄洩2跡象

林可彤穿泳衣洗澡「三角地帶險走光」　她羞認愛露：不用認真！

愛莉莎莎證實「買到杜拜市區海景房」！奢華內部照曝：不到兩千萬台幣

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

孟耿如, 黃子佼, 離婚

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 本預計今年退役！AV女優「積蓄全被騙光」絕望喊：只能從頭再來
  2. 依依感性誓詞曝光「納豆婚禮進場就哭了」！　阿Ken主持痛哭畫面全被拍
  3. 美國歌王Billy Joel確診罕見腦病！急發聲明取消巡演　病況曝光
  4. 李多慧開箱新家「豪華內裝曝光」　樂喊：可以住一輩子！
  5. AV女神宣布拍賣「私密處畫作」！　親繪5幅起標價曝光
  6. 直擊／保證會再回來！j-hope真情流露：你們很重要　台灣場「厚幣」有亮點
  7. 《黑澀會》米奇挺38週肚拍寫真　被尪狂親羞喊：暗爽
  8. 直擊／蘇志燮、玉澤演「人肉快遞」跳下觀眾席　輪流住粉絲家：我要很常來
  9. 直擊／玉澤演來台灣遇變態！　當場解扣秀「性感胸肌」：我會脫，你們這些～
  10. 痛失愛妻朱媛媛　辛柏青「憔悴忍淚」畫面被挖！結婚19週年前永別

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366