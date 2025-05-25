命理師4點分析「孟耿如面相」　斷言3年後恐迎轉變

記者王靖淳／綜合報導

藝人黃子佼和女星孟耿如2020年登記結婚，不過男方在2023年捲入「#MeToo」風波，連帶影響孟耿如，日前全家出遊照更引發外界撻伐。最近卻傳出兩人已悄悄簽字結束5年婚，消息曝光後引發外界討論及關注，就連命理師「翊樺老師」都在節目中以4點分析孟耿如的面相，認為現階段女方不太可能離開男方，但三年後可能會進入思考期，屆時家庭關係或許會迎來轉變。

▲翊樺老師分析孟耿如面相。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

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翊樺老師從孟耿如的眉型切入，她指出她擁有「又長又彎」的眉毛，顯示其個性溫和圓融，比較不會有脾氣，且願意為家庭選擇忍讓與包容。翊樺老師進一步提到，這類女性通常不容易和伴侶起衝突，更傾向以和為貴，將家庭幸福視為重要目標，「她也希望凡事相忍為家，如果說今天她想要一個圓滿的家庭，她很多東西會忍下來。」

談到情感面向，翊樺老師發現孟耿如的眼睛非常大，認為她應該比較感性、重感情。然而這樣的特質也可能導致她在面對衝突時傾向逃避，「她覺得這些事情別人沒看事實的全貌，她自己可能本身也不會去想要再深刻地去理解，到底當初發生了什麼事，她只會覺得說，只要現在目前眼前是好的，我沒有看到這些事情，有時候就變得有點掩耳盜鈴，她不去面對事實，事實可能就不存在，大概會有這種感覺。」

▲孟耿如、黃子佼傳出離婚消息。（圖／翻攝自Facebook／孟耿如）

此外，從鼻型來看，翊樺老師認為孟耿如是位極重視家庭、願意擔起責任的女性。她表示孟耿如鼻頭圓潤、鼻翼稍窄，應該對老公是比較包容的，即便在婚姻中扮演主導者，其主導方式也是「先生要求她什麼，她就會順著先生的話去做。」這樣的性格讓她難以割捨家庭責任，尤其在家人展現需求時，「對她來講那就是最大的禮物。」

最後，翊樺老師指出，孟耿如的臉型較圓，她表示這樣子的女性希望所以事情都是和平，所以當所有人千夫所指的時候，她反而會包容、保護她的家庭，「我覺得眼前是不太可能會出現任何分開的狀況。」不過她也提醒，三年後孟耿如的家庭關係或許會迎來轉變，「可是在未來三年之後，這個問題就可能會有其他的狀態。」