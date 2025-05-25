AV女神宣布拍賣「私密處畫作」！　親繪5幅起標價曝光

記者劉宛欣／綜合報導

香港網紅素海霖，以藝名「繪麗奈」進軍日本AV界，成為首位出身香港的AV女優，引發熱烈關注，先前才宣布販售原味內褲的她，又有了新動態，將於6月舉辦寫真展覽，活動終將拍賣她親手繪製的畫作，畫作的內容就是她的私密處，她表示部分收益將捐給關懷愛滋的非營利組織，以實際行動支持公益事業。

▲素海霖繼販售原味內褲後，又宣布拍賣下體畫作。（圖／翻攝自素海霖Instagram）

素海霖24日在社群上公開一系列性感寫真照，身穿皮衣皮裙的她展現纖細曲線與深邃事業線，為即將舉行的寫真展造勢。她呼籲粉絲攜友共襄盛舉，並透露本次展覽中將展出她親手繪製的作品，畫作以她的下體為創作題材，目前已投入繪畫工作，目標完成5幅作品。每幅畫作的起標價為3000港元（約台幣11482元），吸引許多老司機關注。

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▲素海霖的下體畫作起標價是3000元港幣。（圖／翻攝自素海霖Instagram）

此前，素海霖就因嘗試販售「原味內褲」引起熱議，起標價是2000港幣（約台幣8380元），不過消息曝光之後，掀起兩派討論，甚至被酸「窮到要賣」。面對負面聲浪，她選擇直球回擊，點出攻擊她的帳號很多都不是她的粉絲，而對於相關流程與細節，她坦言首次販售不太熟悉，但所有商品都是她實際穿過的，會用密實袋包裝好，確保寄送時的清潔及隱私。