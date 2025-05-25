直擊／保證會再回來！j-hope真情流露：你們很重要　台灣場「厚幣」有亮點

記者吳睿慈／台北報導

南韓天團BTS（防彈少年團）成員j-hope退伍後，展開首度舉辦世界巡演「HOPE ON THE STAGE」，24、25日連續兩天來到林口體育館舉辦演場會，活動來到第二天，他同樣大飆中文「我愛你台北」、「台北阿米讚」，火力全開狂飆140分鐘演出，成功征服萬名樂迷，結束後意猶未盡，他承諾「我跟你們約定，我會再回來的。」最後撒鈔票，還細心地上印中華台北的符號，讓觀眾感受到滿滿誠意。

▲j-hope連續兩天在林口開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）



j-hope演唱會以開場曲〈what if…〉揭開序幕，覆蓋紅布的舞台高低交錯緩緩升起，他身穿紅色皮衣皮褲帥氣現身，一開唱便氣場全開，帶來多首充滿態度與節奏感強烈金曲連發，緊接著巨型LED換上白色燈光〈Pandora’s Box〉及讓人目不轉睛的火焰特效〈Arson〉等，視覺與聽覺雙重轟炸，全場瘋狂沸騰。

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演出來到第二天，j-hope情話連發告白粉絲：「你們的尖叫聲讓我吃飽了，我今天晚餐不用吃了，好好吃啊，好吃。」稱讚歌迷熱情太驚人，站在台上都能感受到。出道以來，他獨自完成個人巡演，每場活動都讓他感觸良多，尤其是開場時他獨自站在紅布裡，令他的思緒更加複雜，「我就會胡思亂想，今天的演出會怎樣呢？想著希望大家能平安不要受傷，能開心又幸福」。

▼▲j-hope開唱流露真情，在上台前其實有很多擔心，但一想到歌迷煩惱就會迎刃而解。（圖／Live Nation Taiwan提供）



巡迴少了成員的陪伴，他承認：「這裡面非常寂寞又孤單，通常巡迴差不多到某時期是會熟悉或是習慣，但是越是跑巡迴責任感就越高，因為是我在表演，我就覺得要帶給大家最棒的舞台，這時候壓力就好大，所以我站在裡面再上來，不是只是上來而已欸，我想好多事！」

▲j-hope告白歌迷「你們很重要」。（圖／讀者提供）



話鋒一轉，j-hope感性問著歌迷：「其實我不需要擔心對吧？這些狀況你們會幫我解決，就像你們的應援跟尖叫聲，我每一位都看著，你們都在幫我解決這問題，這不是我自己一個人的表演，是你們跟我一起製造的這個舞台。」他真情告白：「我是真心的，你們對我來說是很重要、很高貴的存在。」

▲j-hope灑「厚幣」，鈔票上還印有中華台北的五環標誌。（圖／讀者提供）



j-hope承諾「我還活著的那一天，就是要為大家唱歌跳舞，台北我一定會再來，我跟你們約定！」冒出中文「拉勾」，並約定：「我會再回來的，真的很謝謝你們，真的很愛你們，很幸福。」最後他帶來節奏感強烈的〈Chicken Noodle Soup〉、〈Hope World〉搭配五彩LED及繽紛視覺盛宴與ARMY最期待的橋段「灑厚幣」，鈔票上還印有中華台北的五環標誌，隨後以感人安可曲〈NEURON〉劃下完美句點，帶給所有觀眾難以忘懷的夜晚。