痛失愛妻朱媛媛　辛柏青「憔悴忍淚」畫面被挖！結婚19週年前永別

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸知名女星朱媛媛抗癌五年不幸離世，丈夫、同為演員的辛柏青於日前公開訃聞，消息震驚演藝圈。朱媛媛以「國民媳婦」的形象深入人心，消息傳出後令各界深感惋惜。有網友挖出辛柏青於4月參加電影《大風殺》路演，以及北京國際影展開幕式時，雖全程配合活動，但難掩憔悴神情，多次低頭掩飾泛紅的眼眶，畫面曝光後，引發熱議。

▲痛失愛妻朱媛媛，辛柏青被挖出強忍淚水的畫面。（圖／翻攝自朱媛媛、辛柏青微博）

朱媛媛與辛柏青相識於中央戲劇學院，兩人畢業後攜手進入中國國家話劇院工作，2006年登記結婚。兩人一直以來都是演藝圈的模範夫妻，辛柏青曾深情表示，朱媛媛的陽光性格吸引了他，幫助他走出憂鬱。令人惋惜的是，5月26日本應是兩人結婚19週年紀念日，卻成了辛柏青追憶愛妻的日子，距朱媛媛病逝僅相隔9天，讓許多人相當不捨。

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▲辛柏青4月出席電影宣傳的畫面，讓許多人心疼。（圖／翻攝自微博）

朱媛媛離世後，網友翻出辛柏青4月受訪的片段，當被問及妻子近況時，他停頓數秒後僅以「她在工作呢」作答，語氣克制而眼眶泛紅。劇組訪談中，他也被安排至角落，不少人推測與妻子的病情有關。此後，網友紛紛在社群上表達哀悼「這要什麼時候才能走出來，到哪裡去找這麼好的同學、妻子、同事、靈魂伴侶」、「當時看到影片就覺得奇怪，他為什麼看起來狀態那麼差，原來如此」、「現在才知道是為什麼」。