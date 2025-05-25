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捲永野芽郁「不倫三角戀」風波首發文！金武俊過生日卻喊：別說謊

記者劉宛欣／綜合報導

日本人氣女星永野芽郁先前被爆出與已婚男星田中圭不倫，還劈腿南韓演員金武俊，不過事後不倫雙方否認戀情，只為行為輕率致歉，金武俊方也否認交往，只承認與永野芽郁是好朋友。24日，時隔3個月的時間，金武俊更新了Instagram，然而內文卻意味深長，引發日網猜測。

▲金武俊捲入永野芽郁風波以來，首次更新社群貼文。（圖／翻攝自金武俊、永野芽郁IG）

▲金武俊捲入永野芽郁風波以來，首次更新社群貼文。（圖／翻攝自金武俊、永野芽郁IG）

金武俊5月24日久違地更新了自己的Instagram帳號，距離他上次發文已經過3個月，這也是他自因與永野芽郁共同出演《新聞主播》，被捲入女方與田中圭之間的「劈腿不倫疑雲」後，首次公開露面。5月24日是金武俊27歲生日，他以韓文簡短寫下：「不要再說謊了，竟然已經過了一半，武俊，生日快樂。」字句中雖未明言，但提到說謊的部分，卻引發外界揣測。

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▲金武俊捲入永野芽郁風波以來，首次更新社群貼文。（圖／翻攝自金武俊、永野芽郁IG）

▲金武俊迎來27歲生日，發文卻引發揣測。（圖／翻攝自金武俊IG）

此前，根據日媒《週刊文春》報導，永野芽郁與田中圭及金武俊之間疑似存在「三角關係」，掀起輿論風暴。對此，金武俊的經紀公司向《體育日本》回應表示：「他們只是親密的朋友。」而永野芽郁的經紀公司也澄清：「沒有交往。」雙方皆否認戀情傳聞。

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金武俊, 永野芽郁, 田中圭

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