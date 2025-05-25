八點檔女星「出車禍韌帶重建」　術後11天喜喊：我成功脫拐了！

記者王靖淳／綜合報導

八點檔女星黃瑄4月中在騎車前往拍戲途中遇車禍，後來到醫院做檢查後才發現2條韌帶全斷，消息曝光後引發粉絲擔憂。平時會透過社群記錄生活的她，昨（24）日也發文分享目前身體的恢復狀況，貼文一出，再度掀起熱議。

▲黃瑄會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／黃瑄-Venus）

黃瑄在文中提到，自己日前已接受韌帶重建手術，在歷經術後11天的密集復健後，開心宣布已順利「脫拐」。她在文中分享自己復原過程，從臥床、使用助行器、到雙拐再轉為單拐，表示每階段都充滿挑戰與不適，並直言這段路走來「真的是步步艱辛、步步驚心。」

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黃瑄透露自己在前晚還跛腳行走，但靠著當天早上的努力練習，以及對正常步行的細心分解，終於成功解鎖無輔具行走的能力。為此她感動表示：「身體會說話，你付出越多，它給你的回報就越大。」雖然目前離恢復跑跳、蹲跪等動作仍有段距離，但黃瑄樂觀以對，並感謝教練一週以來的「魔鬼訓練」，也向所有在她復健路上曾伸出援手的人表達感謝。

▲黃瑄日前因車禍，導致韌帶斷裂。（圖／翻攝自Facebook／黃瑄-Venus）



事實上，黃瑄4月中在趕拍新戲《寶島西米樂》的途中發生車禍，她當下直呼「痛到不能動」，後來到醫院檢查後，才發現內副韌帶斷裂、前十字韌帶全斷、半月板破裂還加上骨頭內部發炎。目前她已在5月中旬完成手術，事後也透過經紀人回覆《ETtoday星光雲》，曝光了近況，「目前已經出院，在家休養。」至於復工時間，經紀人持保留態度坦言「目前還不確定」，希望好好觀察黃瑄的恢復狀態再決定。