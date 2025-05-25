「創作歌手」胡家誠深情獻唱！拿限定1物送粉絲　阿嬤驚喜登台突催婚

記者孟育民／台北報導

創作歌手胡家誠22日登上《野地方當代民歌環繞沈浸夜 - 第一夜》舞台，用暖心歌聲陪伴樂迷度過一晚。他以出道單曲〈問答〉揭開序幕，接連演唱創作EP《愛的觀察》中〈他〉、〈朗冬〉、〈擁有但不屬於〉、〈光〉等創作曲，更翻唱蔡琴〈我的思念〉、蔡健雅〈記念〉、任賢齊〈我是一隻魚〉等經典歌曲，用溫柔嗓音將現場氣氛拉回純樸又真摯的千禧年前時光，讓觀眾沈浸在滿滿的回憶與情感之中。

▲▼胡家誠深情開唱 。（圖／小誠故事多提供）

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最令人驚喜的是演出中場，胡家誠竟端出「阿嬤限定」南部粽當現場抽獎禮物！他笑著說：「阿嬤一年只會包一次，所以我從來沒拿出來分享過，今天可是破例！」台下粉絲熱情猜拳搶粽，幸運拳王不僅抱走珍貴的阿嬤粽，阿嬤本人還驚喜上台頒獎，當場用台語對年輕粉絲甜喊：「祝你趕緊嫁好尪啦！」可愛又直白的祝福讓全場笑聲不斷，讓演唱會秒變相親派對，氣氛嗨到最高點。

▲胡家誠阿嬤驚喜登台 。（圖／小誠故事多提供）

胡家誠的創作以清澈的旋律與細膩字句，描繪日常中難以言說的情緒，作品充滿真誠內斂的力量。然而與音樂中的沉靜認真相反，演出現場的他時常展現幽默一面。此次他也在演唱會尾聲向歌迷透露首張專輯已進入混音階段，「希望今年就能和大家分享全新作品！」，隨後又打趣地說：「但不做任何保證啦！」

