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H奶讓男優投降！　20歲AV女優南澤海香拍色色片「第一次多人運動」竟哭了

記者吳睿慈／綜合報導

「2025 TRE台北國際成人展」即將在8月8日至10日於南港展覽館2館盛大登場，本次活動與AV One Love萬楽攜手策劃重量級企劃，邀請3位冠軍女優首次同框亮相，其中擁有H奶巨乳的南澤海香放出豪語表示「我擅長用巨乳讓男優投降！」首次來台的她，期待能感受台灣的粉絲熱情與美食魅力。

▲3位AV女優「暗黑車掌小姐」村上悠華、「怪物級新人」南澤海香、「最強漫改女神」石原希望女神同框。（圖／AV One Love萬楽提供）

▲3位AV女優「暗黑車掌小姐」村上悠華、「怪物級新人」南澤海香、「最強漫改女神」石原希望女神同框。（圖／AV One Love萬楽提供）

TRE國際成人展與AV One Love萬楽合作企劃，派出3位AV女優「暗黑車掌小姐」村上悠華、「怪物級新人」南澤海香、「最強漫改女神」石原希望女神同框，3人確定來台參展，並將於AV One Love萬楽品牌攤位與粉絲零距離互動。

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▲素有「村神」的村上悠華曾是車掌小姐，出道之初即發表「我要成為第一名」。（圖／AV One Love萬楽提供）

▲素有「村神」的村上悠華曾是車掌小姐，出道之初即發表「我要成為第一名」。（圖／AV One Love萬楽提供）

素有「村神」的村上悠華曾是車掌小姐，出道之初即發表「我要成為第一名」的宣言，此次TRE展特別設計日式主題情境「愛的巴士」，她親自化身「車掌小姐」，帶領粉絲重返日劇式的場景，現場感受升級。

▲▼ H巨乳讓男優投降！　20歲AV女優拍色色片「第一次多人運動」竟哭了。（圖／AV One Love萬楽提供）

▲南澤海香2月才出道，拍片經驗不多，拍完第一次多人運動的題材感動到哭了。（圖／AV One Love萬楽提供）

來自長野縣的南澤海香於2月正式出道，年僅20歲仍在大學就讀，以自然不造作的個性、健康性感的外型竄紅，她擁有H罩杯被業界譽為「10年難得一見的寶藏女優」。她坦言平時幾乎不看AV，「每次拍攝體驗都很特別，尤其第一次拍多人戲時，竟然感動落淚。」南澤海香也笑稱：「雖然經驗不多，但我擅長用巨乳讓男優投降！」首次來台的她，期待能感受台灣的粉絲熱情與美食魅力。

▲▼ H巨乳讓男優投降！　20歲AV女優拍色色片「第一次多人運動」竟哭了。（圖／AV One Love萬楽提供）

▲石原希望身材火辣，出道迅速走紅。（圖／AV One Love萬楽提供）

另一位AV女優石原希望以豐滿G奶身材與驚人表現橫掃排行榜自2020年出道火速走紅受到矚目，不僅奪得FANZA「每月女優榜」冠軍，更讓前輩三上悠亞私下讚賞與關注。石原希望對自我探索的歷程毫不避諱，分享小時接觸成人影片，甚至用電動牙刷進行按摩。毫無保留的言論更讓粉絲直呼「太真實」。

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南澤海香, 石原希望, 村上悠華

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