▲吳胤呈舉辦個人專場。（圖／尚時代文創娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

吳胤呈去年推出個人首張創作專輯「戀愛手札」，上個月又為公益微電影「農村CEO」打造主題插曲「遠志」，昨（24）日，舉辦個人首場創作音樂分享會，不僅帶來新歌作品，也演唱了「戀愛手札」專輯裡的多首創作歌曲。現場除了許多支持他的朋友，更驚喜的是吳胤呈的媽媽也出現在現場。

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▲▼吳胤呈一連演唱多首專輯歌曲。（圖／尚時代文創娛樂提供）



從苗栗專程北上的吳媽媽，因為對台北的路不太熟，又加上下雨，一度就快要延誤了進場節目開始的時間，所幸吳媽媽在最後1分鐘坐定位，順利看到吳胤呈的開場演出，超偶歌手楊蒨時也到場坐在台下為師弟吳胤呈打氣，並告訴大家：「我覺得有才華的音樂人應該被看見。」也表示很期待跟吳胤呈可以一起寫歌合作。

為了新歌單曲「遠志」的宣傳，吳胤呈緊鑼密鼓的跑遍各個通告，常常一天會有三個通告接力，還要在空檔擠出時間往返新竹與樂手們團練，為了這一次的個人專場首唱會的完美表現，吳胤呈給自己壓力大到頻冒痘痘，經常失眠睡不好，但他明白這是挑戰自我成長的過程，也藉由中醫慢慢調理身體，而前輩周治平更邀請吳胤呈到他6月的演唱會擔任嘉賓，實力備受肯定。

