愛莉莎莎證實「買到杜拜市區海景房」！奢華內部照曝：不到兩千萬台幣

記者潘慧中／綜合報導

百萬YouTuber愛莉莎莎2024年剛在泰國買房，最近飛去杜拜看房後，她25日證實已經確定在當地買到房子了，並曝光未來的家的照片，「不到兩千萬台幣杜拜市區海景房！」

▲愛莉莎莎證實在杜拜買房。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）



愛莉莎莎在Instagram限時動態透露，她已購入位於杜拜的海景房，想到該房產是由全球頂尖建築師事務所Gensler設計，就讓她興奮不已，「Gensler連續12年在美國前300建築公司排行第一，2023年甚至被《interior》雜誌評為全球第一的建築公司。」

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▲愛莉莎莎回應網友抨擊。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）



然而，面對網友酸她「選的建商品質不穩」，愛莉莎莎也回應了，「Damac在杜拜是第二大建商，第一大是Emaar，這種超大型建商案量非常大，非常廣，一定是有蓋得好的，也有蓋普通的。」

愛莉莎莎進一步以線上課程平台做比較，「就像在同一個線上課程平台上，一定有屌課跟普普的課程，所以你要去看它配合什麼『建築師事務所』。」

▲▼愛莉莎莎日前飛去杜拜看房。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）



愛莉莎莎還打趣表示：「這就像是你不能盲買知識衛星的課，你還要看開課的『老師是誰』、『製作人是誰』，那王牌製作人開的課，你還需要擔心什麼（有在偷吹？），王牌建築師蓋的，你就放心好好享受就行了。」以詼諧語氣回應外界抨擊。

愛莉莎莎IG全文：

一想到我未來杜拜的海景房

是Gensler建築師事務所設計的

我就興奮到不行

Gensler 連續12年

在美國前300 建築公司排行第一

2023年甚至被interior雜誌評為

全球第一的建築公司

看到網路上有一些攻擊

說我選的建商品質不穩等等的

Damac在杜拜是第二大建商 第一大是Emaar

這種超大型建商 案量非常大 非常廣

一定是有蓋的好的 有的蓋普通的

就像在同一個線上課程平台上

一定有屌課 跟普普的課程

所以你要去看它配合什麼「建築師事務所」

這就像是你不能盲買知識衛星的課

你還要看開課的「老師是誰？」「製作人是誰？」

那王牌製作人的開的課 你還需要擔心什麼 （有在偷吹？

而王牌建築師蓋的 你就放心好好享受就行了