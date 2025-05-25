《花系列》童星認了「拍2年廣告買一棟房」！收入內幕曝：能拍的都拍

記者潘慧中／綜合報導

楊佩潔以《花系列》童星走紅，2018年出演《女力報到》更是備受觀眾喜愛。近日上節目被問到是否問過小時候的收入時，她笑回：「我覺得媽媽都很賊，她們都不會告訴妳真實的數字。」

▲▼楊佩潔以《花系列》童星走紅。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



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雖然無法得知確切金額，但楊佩潔記得兩年內共拍了將近180支廣告後，家裡就買下一棟房子。回憶起當年的工作量，她坦言除了無法拍衛生棉廣告，「其他你可以想像得到的我都拍了。」

▲▼楊佩潔拍兩年廣告就幫家人買下一棟房。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



令楊佩潔印象深刻的是，她還曾替知名的美體美容公司拍廣告，飾演林美貞的童年版。她透露當年接拍的廣告產品五花八門，從洗衣精到鍋碗瓢盆都有，「所有能拍的都拍。」

▲楊佩潔當時除了不能拍衛生棉，其他能拍的都拍了。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



楊佩潔後來便踏入戲劇圈，「可是一拍戲之後就回不來拍廣告」，但也陸陸續續出演了100多部作品。被問到當年是否喜歡當童星時，她透露因為小時候很喜歡笑，加上拍廣告可以一直笑、一直吃東西和拿到很多禮物，所以並不排斥。