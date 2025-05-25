首位大咖韓星發聲！《地獄公使》金賢珠「得知1歲剴剴虐死案」：不能容忍的事

記者吳睿慈／台北報導

南韓大咖視后金賢珠是三大無線電視台SBS、KBS、MBC滿貫視后，近來以劇集《地獄公使》打開更高知名度。她睽違23年訪台，25日下午以公益見面會的形式與粉絲見面，身為「好鄰居非政府組織」全球宣傳大使，目的為宣傳關注弱勢兒童，得知台灣日前發生的剴剴虐童案，她心疼表示：「心很痛，這是社會上不可以發生也不能容忍的事情！」首位大咖韓星為剴剴案發聲。

▲金賢珠25日舉辦公益見面會，會前接受媒體聯訪。（圖／記者周宸亘攝）



金賢珠25日下午在台舉辦公益見面會，會前接受台灣媒體聯訪，她解釋：「睽違23年來台灣，不單純是來見粉絲，還有我是韓國好鄰居非政府組織的全球大使，當我知道台灣也有這個組織，想來這裡讓更多人知道我在進行的公益活動，來台灣宣傳這個組織。」她熱心做公益，過去更直接飛到非洲見當地的弱勢兒童。

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▲金賢珠為人親切，24日還前往粉絲舉辦展覽會參觀。（圖／記者周宸亘攝）



難得與台灣媒體見面，金賢珠貴為視后，但為人相當親切，對粉絲更是疼愛有加，她24日前往粉絲舉辦展覽會，在現場暢聊長達2小時，被問及此事，她害羞回答：「消息傳得真快，其實我不覺得有2小時，我覺得時間很短，我很感動，隔了很久可以這樣見到粉絲，和他們面對面聊聊天。」她透露，有一位韓國粉絲與喜歡她很久的台灣粉絲，兩人都喜歡她，於是在韓國認識、結婚，還生了一個可愛的6歲小孩，金賢珠幽默笑說：「我是第一次看到6歲小孩，他當然不認識我，但我跟他說『沒有我，你不會出生喔』。」

金賢珠出道以來演過許多知名度極高的戲劇，被問到有被台灣粉絲認出來嗎？她謙虛笑喊：「到現在為止只有一位認出我，因為沒有太多機會走在街上。」在韓國雖然認知度高，但她表示：「這方面我不會覺得不自在，通常都很自由自在地走在路上。」但下一秒，她爆笑自爆：「話雖如此，我還是很常叫外送啦！」

▲金賢珠難忘台灣美食火鍋。（圖／記者周宸亘攝）



23年前訪台，工作人員強力推薦「火鍋」，金賢珠難忘該道美食：「真的很好吃，所以我也很常在韓國吃火鍋，這次抵達台灣的那一天，我馬上就大吃了一頓火鍋，我吃了非常多！」她俏皮地補充：「我家還有那個鍋子（鴛鴦鍋），那真的是很棒的點子，大家可以各取所需吃想要的口味。」

▲金賢珠得知台灣前陣子發生的剴剴虐童案很心痛。（圖／記者周宸亘攝）



金賢珠訪台熱心公益，得知台灣前陣子發生的剴剴虐童案，她嘆了一口氣，緩緩地說出：「聽到這樣的事心很痛，這是不可以發生也不能容忍的事情，但現實就是社會上還是陸陸續續會有這樣殘酷的事發生，不只是家庭的責任，整個社會應該要更正視這件事。」過去在《地獄公使》飾演律師，她謙虛回答：「我覺得自己不是很完美的人類，就是盡可能努力成為更好的人，讓自己變得更好，遵守社會的約定。」