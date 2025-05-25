「把城哥趕下《全民星攻略》了嗎」！蔡尚樺被問接棒…高EQ回答了

記者潘慧中／綜合報導

蔡尚樺儘管工作忙碌，仍不時會分享生活點滴。她24日便在社群網站上傳一系列「胸上透視」的辣照，同時預告即將迎來全新挑戰，不料意外被問到是否和《全民星攻略》的動向有關，她連忙在留言區回應網友。

▲蔡尚樺高EQ回答網友提問。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）



照片中，可以看到蔡尚樺綁著雙麻花辮，散發出青春活力的氣息。目光往下移，她穿上一件白色薄紗上衣，若隱若現出豐滿北半球，深邃事業線全被看光光。

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▲蔡尚樺穿透膚上衣。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）



蔡尚樺下半身則是搭配黑色短褲，剪裁貼合身形，襯托出穠纖合度的大腿線條。整體造型是簡潔大方的黑白經典配色，營造出清爽又不失質感的視覺效果。

▲▼蔡尚樺預告即將迎來全新挑戰。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）



此外，蔡尚樺還坦言即將誕生一項大計劃，也因此被問到「已經把城哥趕下全民星攻略～成為獨當一面的主持人了嗎」，但她連忙否認，並高EQ回答「城哥最重要啦」。不過，她也在留言區不諱言地說，主持一個自己的節目確實是心願之一。

▲蔡尚樺和曾國城搭檔合作《全民星攻略》多年。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）