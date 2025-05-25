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認愛1天閃婚「祈錦鈅爆2年婚變」！嗆尪：要離開請便 IG悄洩2跡象

離婚ING／獨家！嗆老公「要離開請便」　祈錦玥兩年婚變調離婚倒數

▲祈錦鈅結婚滿兩年，爆出婚變。（翻攝自祈錦鈅臉書）

圖文／鏡週刊

去年初，祈錦鈅突然在社群平台大動作開嗆老公「要離開請便！」火藥味十足的貼文一出，立刻引爆婚變疑雲，外界紛紛猜測夫妻倆是否早已貌合神離。當時她雖出席活動試圖淡化風波，對外僅說「夫妻吵架很正常」，但知情人士向本刊透露，祈錦鈅與老公阿翰（化名「A先生」）的感情早已悄悄生變，兩人目前正低調辦理離婚手續，幾乎已進入「分道揚鑣」的倒數階段！

祈錦鈅與「A先生」在2023年交往不到半年，就因男方父親驟逝，因應習俗決定趕在百日內完婚。小倆口在婚後育有一女，剛結婚時祈錦鈅經常在社群曬出老公照顧小孩的視角，卻沒想到去年1月，她疑似因不滿老公身邊的女性友人挑撥感情，忍無可忍在社群開嗆，因而爆出兩人婚姻早已出現危機。

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事後她出席活動時，僅表示夫妻相處難免有爭吵，但也強調「吵過之後依然相愛！」否認婚姻出狀況。但事隔一年半，知情人士向本刊透露，祈錦鈅與「A先生」婚姻的確出問題，小倆口不僅沒互動，祈錦鈅的社群貼文也悄悄移除部分與「A先生」有關的內容，種種跡象顯示，兩人已朝離婚方向進行中。


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