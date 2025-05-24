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當年網路查不到他名字　如今站上千人舞台開唱：我曾幻想無數次

記者蔡琛儀／台北報導

出道八年的創作歌手鄭興，今（24日）在台北國際會議中心舉辦「盆地已經長出了森林」演唱會。他回顧十年前在女巫店舉辦人生首場售票演出，如今站上TICC，感性表示：「當年音樂平台還搜尋不到鄭興的名字，如今已發表多張作品。今天的畫面，我曾幻想無數次，感謝一路上台前幕後許多人的支持與幫助。希望今晚大家能一起享受這場演唱會。」

▲▼鄭興演唱會。（圖／KKLIVE提供）

▲鄭興舉辦首場大型演唱會。（圖／KKLIVE提供）

演唱會以超大型LED結合多個小島舞台，呈現視覺與音樂交織的奇幻旅程。金曲入圍音樂人丹丹貓貓盧思蒨、王育嘉、張少瑜同台演出。當晚他演唱〈最笨的思念〉、〈在夏夜〉、〈夜機〉等作品，展現從夢幻、搖滾到溫暖多變的面貌。〈陽台〉一曲氣氛輕快，他還笑說HUSH在台下一定也跟著大聲合唱。

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鄭興首度公開新專輯製作進度，並特別翻唱萬芳的〈孩子氣〉，自在舞動展現舞台魅力。VCR播放後，他換上印有自然意象的白衣，自彈自唱〈我在你家樓下等你〉與〈抒情考古學〉，娓娓道來創作背後的心情。他坦言不喜歡雨天，也正因如此，將「雨」化為誠實對話的創作象徵，全場大合唱〈台北下的雨〉，情感滿溢。

▲▼鄭興演唱會。（圖／KKLIVE提供）

▲鄭興是相當知名的音樂人。（圖／KKLIVE提供）

最後他驚喜從觀眾席登場演唱〈Honey Honey〉，並以出道作〈城南〉作結，畫面播放著他的珍貴成長影像，讓全場在音樂與回憶中劃下動人句點。

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