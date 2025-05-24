記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男團TXT（TOMORROW X TOGETHER）成員秀彬日前秘密訪台，進行3天2夜的小旅行，粉絲為了保護他的隱私，使盡全力不讓他的所到之處曝光，直到他離台幾乎都沒有直擊照外流。直到24日，秀彬終於在IG放上來台的旅遊照，他滿足寫下「為了吃而忙碌的3天2夜台灣旅行」，多張照片供給粉絲聞香。

▲▼TXT秀彬日前秘密訪台3天2夜。（圖／翻攝自秀彬IG）



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秀彬日前秘密訪台，只是相關照片並未曝光，直到他24日首度更新台灣旅遊的照片，觀光景點包含市區街頭，雖然是素顏，但隨意拍攝都有畫報感，令歌迷直呼「怎麼拍到好看」、「哥拍的街頭跟我的街頭怎麼感覺不同」，而其中一張橋的照片，也被挖出就是位於烏來的景點，讓粉絲驚呼「居然連烏來都去了」。

▲TXT秀彬秘密訪台旅遊照全曝光。（圖／翻攝自秀彬IG）



不僅如此，秀彬也吃了不少美食，芒果冰、珍珠奶茶、荷包蛋洋芋片、小泡芙等道地食物，也讓歌迷笑喊「下次請喝另一個品牌」、「這位哥悠閒到彷彿沒人認識他」。

▲TXT秀彬曬出所吃美食。（圖／翻攝自秀彬IG）



事實上，秀彬此趟訪台為私人旅遊，他與友人突然到訪，令全台MOA嚇翻，為了讓他好好享受旅遊，歌迷自律並未貼出直擊照。如今秀彬自己發出照片與歌迷分享，甫貼出就吸引近百萬人點讚。