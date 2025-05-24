短劇男神新作突下架！　劇情2設定疑踩雷官方…姚冠宇3神作看不到

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星姚冠宇曾在夯劇《卿卿日常》飾演「元序」走紅，近年活躍短劇領域，演技深獲好評被封為「短劇男神」。然而他5月新劇《乍見歡》上線不到一個月，就無預警遭到下架，原因疑似是劇情碰觸官方禁忌，讓粉絲大呼「天塌了！」

▲姚冠宇曾演出夯劇《卿卿日常》，近年活躍短劇圈。（圖／翻攝自微博）

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《乍見歡》改編自小說《攀咬京枝》，描述平民少女被高官世家收為養女，但其實是被養來當作官場行賄的工具，少女與擔任檢察官的少爺表面上是兄妹相稱，私下卻燃生愛火，面對身分差異、家族壓迫下難以相守。而姚冠宇飾演高冷檢察官，張珊飾演被養成「金絲雀」的少女，兩人劇中有眾多大尺度吻戲。

▲姚冠宇新作《乍見歡》，描述高官世家出身的檢察官，與被收養的妹妹之間的禁忌秘戀。（圖／翻攝自微博）

根據陸網傳出的消息，《乍見歡》於5月8日上線，不到一個月就突然下架。部分網友推測，劇集的角色設定是政府官員，大陸稱為「高級幹部（高幹）」，加上收養少女另有企圖（大陸用語稱『權色交易』），疑似因此踩雷導致劇集下架。

▲網友發現《乍見歡》下架了。（圖／翻攝自微博）

事實上，這已經不是姚冠宇第一次作品被下架。他擅長飾演「瘋批大佬」（專形容瘋狂霸道的男主角），過去的作品《曖昧失溫》、《戀夏的故事》都被稱為「神作」，卻因為劇情內容過於激烈被下架。不過他今年簽約「唐人紅果」，該公司隸屬於知名經紀公司「唐人影視」，母公司旗下包括胡歌、高圓圓、林一等人，外界因此相當看好他的星路。

▲姚冠宇演技深獲好評，但是主演劇集內容設定太激烈，至今已經有3部作品被下架。（圖／翻攝自微博）