衝突影片外流！　白安被譏「包很醜」　遭姚元浩嗆聲

記者葉文正／台北報導

《嗨！營業中》嘉賓楊子儀驚喜現身，送上「歡慶開店」的蔬菜花束時，卻被發現竟然偷寫著全新任務「蔬食挑戰」，夥伴們聽到全新挑戰無不「剉咧等」，尤其是「無肉不歡」的姚元浩，很緊張沒有肉類食材該怎麼做出美味餐點。不僅如此姚元浩更在備菜時出大包！發現忘記採買重要的食材，只好求救包偉銘店長外出採買，包偉銘事隔多年騎著機車上路趕買食材，鄰近的大客車飛嘯而過程險象環生。

▲楊子儀（左）擔任小幫手與姚元浩一同備餐。（圖／好看娛樂）

實境小白白安在節目播出至今挑戰多項料理，包括做麵條、麵糰都難不倒她，沒想到這次竟然栽在包生菜春捲難題，怎麼包都不好看，姚元浩忍不住說：「這個很醜耶！」讓臉上三條線的白安只好回說：「只是先吃吃味道而已啊！」白安也無奈說：「我的手真的不巧，好容易破。」最後這道菜色更因為賣相不佳被慘遭淘汰，隊長郭泓志發揮救援精神，直接教白安嘗試做越式飯捲，才讓菜單不至於空白。

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▲郭泓志專注在餐點上。（圖／好看娛樂）

此外，「嗨！小吃部」使用花蓮在地食材而且不使用一次性餐具，就連環境部常務次長沈志修和夫人都特別來店裡踩點用餐，從源頭減少塑膠使用、降低碳排量，也邀請大家一起為這片土地盡一份力。而製作單位從義大利外景回台灣後，每週都寵粉推出義大利好禮贈送，每週讓粉絲上網拼命問到底今天會出哪個問題?想要搶下義大利精品的決心十足。更多精彩的節目內容，請一定要鎖定每週六晚間8:00於台視首播，晚間10:00在Netflix上架，每週日晚間8:00在八大綜合台播出的《嗨！營業中》第五季。