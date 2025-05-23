ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

衝突影片外流！　白安被譏「包很醜」　遭姚元浩嗆聲

記者葉文正／台北報導

《嗨！營業中》嘉賓楊子儀驚喜現身，送上「歡慶開店」的蔬菜花束時，卻被發現竟然偷寫著全新任務「蔬食挑戰」，夥伴們聽到全新挑戰無不「剉咧等」，尤其是「無肉不歡」的姚元浩，很緊張沒有肉類食材該怎麼做出美味餐點。不僅如此姚元浩更在備菜時出大包！發現忘記採買重要的食材，只好求救包偉銘店長外出採買，包偉銘事隔多年騎著機車上路趕買食材，鄰近的大客車飛嘯而過程險象環生。

▲楊子儀（左）擔任小幫手與姚元浩一同備餐。（圖／好看娛樂）

▲楊子儀（左）擔任小幫手與姚元浩一同備餐。（圖／好看娛樂）

實境小白白安在節目播出至今挑戰多項料理，包括做麵條、麵糰都難不倒她，沒想到這次竟然栽在包生菜春捲難題，怎麼包都不好看，姚元浩忍不住說：「這個很醜耶！」讓臉上三條線的白安只好回說：「只是先吃吃味道而已啊！」白安也無奈說：「我的手真的不巧，好容易破。」最後這道菜色更因為賣相不佳被慘遭淘汰，隊長郭泓志發揮救援精神，直接教白安嘗試做越式飯捲，才讓菜單不至於空白。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲楊子儀（左）擔任小幫手與姚元浩一同備餐。（圖／好看娛樂）

▲郭泓志專注在餐點上。（圖／好看娛樂）

此外，「嗨！小吃部」使用花蓮在地食材而且不使用一次性餐具，就連環境部常務次長沈志修和夫人都特別來店裡踩點用餐，從源頭減少塑膠使用、降低碳排量，也邀請大家一起為這片土地盡一份力。而製作單位從義大利外景回台灣後，每週都寵粉推出義大利好禮贈送，每週讓粉絲上網拼命問到底今天會出哪個問題?想要搶下義大利精品的決心十足。更多精彩的節目內容，請一定要鎖定每週六晚間8:00於台視首播，晚間10:00在Netflix上架，每週日晚間8:00在八大綜合台播出的《嗨！營業中》第五季。

分享給朋友：

追蹤我們：

#李珠珢 沒練過的歌現學現跳！求救 #李雅英 認真記動作

推薦閱讀

一隻阿圓罕放閃《木曜》陳百祥！夜洩201字心聲：他都不講所以我要講

一隻阿圓罕放閃《木曜》陳百祥！夜洩201字心聲：他都不講所以我要講

Andy反擊了！　「她確實與張媽媽是同一陣線」

Andy反擊了！　「她確實與張媽媽是同一陣線」

趙麗穎被爆「戀上台灣導演」首露面　發文回應緋聞嗆：算你妹

趙麗穎被爆「戀上台灣導演」首露面　發文回應緋聞嗆：算你妹

「棒棒堂」小煜首度出面回應團體閃兵　「我們在吃什麼藥大家不會知道」

「棒棒堂」小煜首度出面回應團體閃兵　「我們在吃什麼藥大家不會知道」

家寧4重點反控！　Andy律師吐槽「改名叫ㄗㄥ相」：突然一反被害立場

家寧4重點反控！　Andy律師吐槽「改名叫ㄗㄥ相」：突然一反被害立場

家寧被抓包「聲明稿1細節自打臉」！2個月內全改口 網：公司到底誰成立

家寧被抓包「聲明稿1細節自打臉」！2個月內全改口 網：公司到底誰成立

許維恩「解放超巨上圍」尪上空拚了！脫到剩比基尼…認輸：沒他自律

許維恩「解放超巨上圍」尪上空拚了！脫到剩比基尼…認輸：沒他自律

小甜甜回台灣自曝「新身分」！坦承犧牲很多私人時間：機會不再來

小甜甜回台灣自曝「新身分」！坦承犧牲很多私人時間：機會不再來

引退2年！「AV騎乘位女王」宣布復出　達人驚：我好興奮啊

引退2年！「AV騎乘位女王」宣布復出　達人驚：我好興奮啊

吳淡如被小樽美景燒到「買下4別墅」！竟慘賠百萬…認：感情用事

吳淡如被小樽美景燒到「買下4別墅」！竟慘賠百萬…認：感情用事

被小S要求禁1事！　S媽深夜悲嘆「我能幹什麼就是哭嗎？」網心疼

被小S要求禁1事！　S媽深夜悲嘆「我能幹什麼就是哭嗎？」網心疼

男星「勾搭嫩妹網紅」驚爆婚變！　遭正宮妻趕出家…3線索洩身分

男星「勾搭嫩妹網紅」驚爆婚變！　遭正宮妻趕出家…3線索洩身分

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

一隻阿圓罕放閃《木曜》陳百祥！夜洩201字心聲：他都不講所以我要講

Andy反擊了！　「她確實與張媽媽是同一陣線」

趙麗穎被爆「戀上台灣導演」首露面　發文回應緋聞嗆：算你妹

「棒棒堂」小煜首度出面回應團體閃兵　「我們在吃什麼藥大家不會知道」

家寧4重點反控！　Andy律師吐槽「改名叫ㄗㄥ相」：突然一反被害立場

家寧被抓包「聲明稿1細節自打臉」！2個月內全改口 網：公司到底誰成立

許維恩「解放超巨上圍」尪上空拚了！脫到剩比基尼…認輸：沒他自律

小甜甜回台灣自曝「新身分」！坦承犧牲很多私人時間：機會不再來

引退2年！「AV騎乘位女王」宣布復出　達人驚：我好興奮啊

吳淡如被小樽美景燒到「買下4別墅」！竟慘賠百萬…認：感情用事

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

姚元浩, 鬼鬼, 浩子, 吳映潔, 郭泓志

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 看三峽車禍心有餘悸！律師也曾受害嘆「出事難獲足額賠償」
  2. 為了婚姻！陳奕迅爆「巡演後重大計畫」：要休息很長一段時間　
  3. 《女鬼橋》導演新作曝光！攜手銷售121國神級監製　未開拍先轟動7國搶版權
  4. 陳奕迅罕見當眾脫了！　原因曝光：我只跟高雄的朋友解釋
  5. 鄧紫棋登全球女歌手第4名！巡演票房破127億　葛萊美認證：華語重要推手
  6. 直擊／確診才剛康復　陳奕迅高雄開唱狂飆高音「1狀況全場爆尖叫」！
  7. 老闆柳喜烈現身坐鎮！「SJ圭賢師弟」Dragon Pony嗨唱IVE、Stray Kids夯曲嗨爆
  8. 衝突影片外流！　白安被譏「包很醜」　遭姚元浩嗆聲
  9. 港60歲視帝爆戀上小37歲「劇中女兒」　本尊回：妨礙我找真命天女
  10. 小CALL端午節痛失親人！　婆婆痛風也發作暴瘦十公斤

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366