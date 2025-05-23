家寧拍反擊片潔哥曝「只會輸更慘」！　建議2招翻身：黑紅也是紅

記者黃皓瑋／綜合報導

YouTuber Andy先前公開指控前女友家寧及其家人，控訴自己10年心血被奪去，風波延燒2個月後，家寧昨（22日）發佈影片反擊Andy，強調要還原真相。網紅潔哥今（23日）對此發表看法，坦言家寧現在拍片反擊「只會輸更慘」，也建議她2種翻身的方法。

▲家寧發布影片反擊Andy。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）



潔哥稍早在個人臉書粉專直言「說真的我覺得+0很笨」，認為在目前輿論風向一面倒向Andy的情況下，無論她所說的是不是事實，都只會輸得更慘，「更何況她還是照稿念，沒什麼感情，如果是非常刻骨銘心的事，應該能對著鏡頭噼哩啪啦的一噸輸出吧」。

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潔哥也表示，目前家寧有2種翻身的方法，第1種是暫避風頭，等到話題熱度降低後低調復出，「聲量可能不如以前，但是以腦粉的支持還是能當個低調網紅」。第2種方法則是拿爭議拍片自嘲：「例如：如何0元養工具人／ATM，教妳如何十年榨乾男人等等，這種的應該會有人又罵又愛看，走一個物極必反路線，搞不好還會有路人覺得她壞的很有種，黑紅也是紅。」

▲潔哥。（圖／翻攝自Facebook／潔哥／李秉潔）

家寧昨日在影片中，針對Andy先前的指控提出4項重點反擊，包括2人的頻道「眾量級CROWD」起初是由她獨自創立、讓家寧媽媽成立公司是2人共同做的決定、「眾量級」註冊商標一事Andy其實知情，以及Andy提出分手後，將頻道送給她，並親自協助她將營利帳號改綁等。

▼潔哥臉書貼文。（Facebook／潔哥／李秉潔）

