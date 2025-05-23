三立電視變夜市　苗可麗揪陳孟賢「賣香腸」　張榮華幫站台

記者葉文正／台北報導

三立集團過去曾於埔心牧場舉辦員工家庭日活動，獲得員工熱烈迴響。今年特於今(23日)舉辦第一屆企業日—「三立集團企業日 SET 3Q DAY」。董事長張榮華表示，也在今日活動頒發獎座，感謝在職25年的40位資深員工，謝謝他們為公司的付出。

▲陳孟賢(右起)苗可麗與張榮華。（圖／三立提供）

第一屆企業日透過多元活動，包括美食餐車、紓壓體驗及互動交流，也有不少主播及藝人朋友共同參與；「台八藝人」江國賓、陳子玄、楚翔、林佑星、林則希、李家慶、李睿紳，「阿姐萬歲」主持人苗可麗、陳孟賢，「藝能藝人」樊仲哲、安俊朋、張齡予，及「型男大主廚」主廚邱寶郎、張秋永等。

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▲張榮華與三立員工。（圖／三立提供）

今在《阿姐萬歲》錄影前，主持人苗可麗與陳孟賢也趁企業日熱鬧氣氛，特地逛起各式美食攤位，並走訪《我們這一攤2》的刈包與香腸攤。現場擠滿員工，正好三立董事長張榮華也在場，三人熱情合體，現場即興「招客」賣香腸，氣氛相當熱絡。

由於《我們這一攤2》即將播出最終回，談及若有第三季製作計畫，苗可麗笑說一定要推薦陳孟賢加入，因為他「身高跟蔡昌憲差不多，婆媽號召力更是驚人，自帶消費基本盤，有誰能花100卻付500？這種人太強了！」陳孟賢也開心回應：「我有消費保證啦！」