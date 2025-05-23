吳思賢合體派偉俊　被操到只睡1小時快累翻：身體真的有極限　

記者蔡琛儀／台北報導

吳思賢（小樂）推出新歌〈Chasing Dreams〉，並與新生代歌手派偉俊共同合作詞曲並演唱，其實兩人相識已久，早在許多表演場合都見面過，再加上又有共同朋友讓彼此變得更熟識，由於小樂一向很欣賞派偉俊，便主動提出邀約，也促成這次合作。

▲吳思賢、派偉俊合作新歌〈Chasing Dreams〉。（圖／華納提供）

兩人同樣都在十幾歲學生時期就入行，新歌〈Chasing Dreams〉主要是想回顧彼此在工作中體驗到的人生，「還在學生階段的時候，就已經踏入這個圈子，我們也因為這樣而有很多這樣共同的經驗，所以就想說，那我們想要寫一首歌送給我們的fans。」希望未來還要與粉絲一起追夢。

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拍攝MV時小樂都親力親為不錯過任何細節，只是小樂當時因為忙於拍攝話題新劇《男公館》，前一天只睡一小時，但所幸拍攝MV的過程非常順利、熱血，不論是與導演、攝影還有派偉俊都是默契十足，「那一天拍攝並不感覺累，但回家之後放鬆就覺得超累，就覺得，哇，身體其實還是有極限的。」但一想到完成了很棒的作品，就完全不覺得後悔。

▲吳思賢、派偉俊有許多共同點。（圖／華納提供）

他們在創作過程中意外發現有很多共同點，「小派很喜歡流行時尚，你看他的社群就知道，跟我一樣很喜歡一些日系的潮牌，我們也會聊如果去東京想要逛什麼。」兩人也同樣熱愛旅遊，「我們會分享很多旅行的事，包括我們去哪裡玩，然後吃好吃的東西，然後怎麼玩最好玩之類的。」