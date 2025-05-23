hito流行音樂獎第三波超狂卡司公布！　Ella、蔡健雅、盧廣仲都來了

記者蔡琛儀／台北報導

2025 hito流行音樂獎頒獎典禮將在6月21日於台北小巨蛋盛大登場，主辦單位Hit Fm聯播網23日再釋出第三波出席歌手，包含Ella（陳嘉樺）、宇宙人、艾怡良、蔡健雅、盧廣仲、蕭秉治、戴佩妮、麋先生，一字排開都是重量級金獎嘉賓，含金量超高。

▲▼Ella、蔡健雅將出席2025hito流行音樂獎。（圖／Hit Fm聯播網提供）

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頒獎典禮當天由金曲樂團宇宙人、麋先生聯手擔綱開場嘉賓；將推出新專輯的盧廣仲則將擔任「絕對音樂」特別表演嘉賓，往年的「絕對音樂」特別表演都是hito流行音樂獎最高收視率亮點，今年也是盧廣仲首次在hito流行音樂獎擔任特別表演嘉賓，他表示，期待當天大家可以透過他的表演，聽見他想說的話，接收到他想傳達的愛。

Ella（陳嘉樺）去年推出專輯《BAD HABITS》，入圍2025 hito流行音樂獎頒獎典禮「最受歡迎女歌手」獎項，今年她確定出席典禮，Ella表示，她對音樂的熱愛與初衷依舊不變，很享受在舞台上熱烈燃燒的自己，也非常期待這次能跟歌迷一起盡情嗨唱；金曲歌后艾怡良也在去年推出新專輯《我的問題該問誰》，並入圍2025 hito流行音樂獎頒獎典禮「最受歡迎女歌手」獎項。

▲▼麋先生、宇宙人將擔任典禮開場。（圖／Hit Fm聯播網提供）

另一名金曲歌后蔡健雅則是憑著《不夠善良的我們：戲劇音樂設計專輯》大獲好評，一舉入圍第36屆金曲獎最佳華語女歌手獎，並獲選Hit Fm DJ專業嚴選 2024年度十大專輯，專輯歌曲〈善良的我們〉也成為2024 hito年度十大華語歌曲；金曲歌后戴佩妮去年的專輯《雙生火焰 TWIN FLAME》，入圍第36屆金曲獎最佳華語女歌手獎，更入圍2025 hito流行音樂獎「最受歡迎女歌手」獎項，她表示這張專輯最大意義在於回饋歌迷，適逢出道25年，就順勢為大家做出這麼一張概念專輯。

蕭秉治以專輯《完人Imperfect》入圍2025 hito流行音樂獎「最受歡迎男歌手」獎項，歌曲〈我對你的愛沒有盡頭〉更獲得2024 hito年度十大華語歌曲肯定，跟鼓鼓的限定組合「GX」也同時入圍「最受歡迎組合」獎項，三喜臨門的蕭秉治表示，一定會在頒獎典禮當天用歌聲好好答謝歌迷，「因為有粉絲才會有今天的我，我對粉絲的愛沒有盡頭！」