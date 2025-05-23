記者黃皓瑋／綜合報導

現年30歲的南韓歌手羅相炫（나상현），畢業於南韓最高學府首爾大學的新聞系，2014年他以「羅相炫樂團」主唱身份出道，10年來累積許多粉絲。近期他遭爆料曾在酒席上假裝喝醉，偷摸女生大腿，引發不小的爭議，昨（22日）他出面回應，坦承自己酒後言行失當，並向受害者道歉。

▲羅相炫是樂團主唱。（圖／翻攝自IG／sanghyunnah）



日前有南韓網友爆料羅相炫在酒席上的性騷擾犯行，她透露羅相炫在身邊坐著女生時，會假裝喝醉摸對方大腿，如果對方表現出抗拒的反應，他就會裝作嚇一跳地並稱是自己失誤。同時該網友也補充，爆料內容是她綜合親身遭遇，以及自己聽聞其他受害者的陳述得來的。

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▲羅相炫針對性騷擾指控道歉。（圖／翻攝自IG／sanghyunnah）



對於性騷擾的指控，羅相炫昨日在X寫下長文，他坦言對於當時喝酒後的具體情況記不太起來，並對爆料網友及其他受害者表示深切的歉意。他也表示：「對於3、4年前的酒後言行，在受到了指責也深刻地反省後，我會在周邊朋友的幫助下，為了持續改善問題而努力。」強調自己未來會對於自己的行動更加謹慎。

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