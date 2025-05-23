陳奕迅遭傳染疫死訊「首露臉」！現身高雄巨蛋彩排…曬照親證活著

記者陳芊秀／綜合報導

金曲歌王陳奕迅因確診新冠肺炎，原定本月16日起在高雄巨蛋連唱3天的演唱會宣布延期，隨後竟遭傳烏龍死訊，好友葉曉粵第一時間發文澄清「去世是假新聞」！而他23日將在高雄巨蛋開唱，昨日（22）深夜曬出彩排照，也是確診後首度露臉。

▲陳奕迅遭瞎傳烏龍死訊，親曬自拍照證明還活著。（圖／翻攝自臉書）

最新照片中，陳奕迅手持麥克風自拍，身穿白色T恤，簡約舒適，氣色看起來狀態不錯，整體人顯得輕鬆自然，而且人正在高雄巨蛋場館彩排，還和音樂人陳哲廬（Jerald）同框。他發文「全方位準備就緒～高雄，明天見！」

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▲陳奕迅在高雄巨蛋彩排。（圖／翻攝自臉書）

眼尖網友發現，陳奕迅自拍照身後上方有紅藍氣球，笑認「是任我行的氣球耶」，而〈任我行〉是他的代表歌曲之一。歌迷紛紛留言「買不到票，祝男神一切順利」、「好想去啊，尖叫」、「好期待第一次南下高雄 看E神的演唱會」。同時也有粉絲開心本尊終於露面「開心，終於出現，沒事就好，加油」、「為你感恩，好開心知你康復，Good show，愛心提示：最要緊身體健康」！

▲網友注意到陳奕迅身後上方的紅藍氣球。（圖／翻攝自臉書）