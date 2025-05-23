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吳淡如被小樽美景燒到「買下4別墅」！竟慘賠百萬…認：感情用事

海外置產藝人2／吳淡如被小樽美景燒到　買4房慘賠上百萬日圓

▲吳淡如曾在小樽買下4房，最後慘賠收場。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

圖文／鏡週刊

海外置產並非人人都能賺到錢，不同於利菁在東京置產的成功例子，同樣在日本投資房產的吳淡如，就沒有這麼幸運了，多年前她在北海道小樽一口氣買了4間房，最後卻以「慘賠上百萬日圓」收場，甚至在社群分享，呼籲大家海外置產前必須三思而後行。

吳淡如投資房產經驗豐富，不只台灣買房，也會趁著出國旅遊看房，多年前她與家人到北海道小樽旅遊時，被小城運河的美景給吸引住，在當地房仲的推薦下，買下4間含土地的別墅，當時最貴的一間售價只要300萬日圓（現在匯率台幣64萬元），買下後租出去月收5萬元日幣（約台幣1萬元）心想「太便宜」租出去5年就回本了，便一口氣買下4房。

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其中一間租了2年租金後，雖有賺到一些租金，因為中國客戶想接手，便打算賣了脫手，卻在轉手過程中繳納手續、仲介費，將原本賺進的租金算進去，最後還倒賠了30萬日圓。剩下3間房，其中一間房客跑掉，屋頂上積雪沒人清理，大雪將鄰居車子壓壞，賠了150萬日圓，再花錢修理屋內暖氣，再以倒賠150萬日圓賣出，最後第2間房連同大雪釀禍，共慘賠了300萬日圓。另外2房，不是煙囪掉了，就是當地業者拆房拆到，導致她的房子在莫名其妙中被拆掉。

對於自己在北海道小樽的買房經驗，吳淡如自認感情用事在長期投資是很可怕的事，當年就是被小樽運河美景吸引，衝動之下買了4房的慘痛經驗，讓她忍不住在社群發文呼籲大家海外置產前，必須要三思而後行。



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