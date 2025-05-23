影評人協會獎出爐！喜翔、楊貴媚首同台封帝后　《小雁與吳愛麗》奪雙料大獎

記者蕭采薇／台北報導

第六屆台灣影評人協會獎各獎項得主，22日晚間揭曉，最佳影片由紀錄片《曦曦》獲得。《春行》喜翔與《小雁與吳愛麗》楊貴媚分別獲得最佳男、女演員，是多次合作的兩人首次同台獲獎。最佳導演由《鬼才之道》導演徐漢強獲得，而林書宇編導的《小雁與吳愛麗》同時獲頒最佳劇本，成為本屆的雙料贏家。

▲第六屆台灣影評人協會獎，（左起）喜翔、楊貴媚同台獲獎 。（圖／記者黃克翔攝）



本屆評選工作歷經4個多小時討論與表決產生得獎名單，最佳影片由新銳導演吳璠的首部紀錄長片《曦曦》獲得，該片跟拍被攝者曦曦的生命探索，緊扣「自由」命題，開展三代女性追求自由的生命歷程，格局以小見大，深具啟發。本屆最佳導演則由《鬼才之道》的徐漢強獲得，協會會員指出《鬼才之道》是徐漢強多年的創作大總結，他將鬼片類型公式拆解和重組，讓那些類型電影中的鬼有了獨特存在意義。

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▲第六屆台灣影評人協會獎－最佳影片由新銳導演吳璠的首部紀錄長片《曦曦》獲得。（圖／記者黃克翔攝）

本屆最佳男女演員，分別由《小雁與吳愛麗》的楊貴媚，以及《春行》的喜翔獲得，喜翔與楊貴媚多年來合作數次，從短片到影集《有生之年》與電影《春行》，培養出深厚的默契與熟悉的節奏。此次兩人榮獲台灣影評人協會獎最佳男演員與最佳女演員，可說是首度在頒獎典禮上「雙雙同台得獎」。對於這次獲獎，喜翔開心表示：「和媚姐合作很多次，彼此真的非常熟，表演起來完全不用多說，默契十足。」

▲喜翔以《春行》獲得最佳男演員 。（圖／記者黃克翔攝）

他也感謝影評人的肯定，以及與在《春行》中，飾演妻子的楊貴媚對戲時所激盪出的火花：「真的演得很過癮！」協會成員大讚擔任《春行》男主角的喜翔，認為他舉重若輕地把一個不善表達情感的傳統台灣男人，演繹得深刻入裡。

而楊貴媚以《小雁與吳愛麗》中總是處在搖擺拉扯情境中的角色，體現出她演技的縱深。是她繼金馬獎、亞洲電影大獎最佳女配角後，再次獲得專業影評肯定。對於這份殊榮，楊貴媚感性表示：「很感謝影評人協會給予《小雁與吳愛麗》這部作品和我演出的肯定。」

▲楊貴媚以《春行》獲得最佳女演員 。（圖／記者黃克翔攝）



談到與喜翔一同獲獎，她開心地說：「雖然是參與不同的戲，但很開心能和喜哥同台領獎。喜哥一直都是我非常敬佩的前輩，也一直是我學習的榜樣。能夠和他一起站在這個舞台上，是一份難得的榮幸。」。楊貴媚今年也順利入圍台北電影獎，她表示，「很榮幸《小雁與吳愛麗》能夠入圍台北電影節的多項獎項，也感謝每一位劇組工作人員的付出。」對於是否得獎，她說，「雖然難免會有期待，但還是希望能以平常心面對。」

▲第六屆台灣影評人協會獎，得獎者（左起）喜翔、林書宇、徐漢強和楊貴媚 。（圖／記者黃克翔攝）

除了助楊貴媚獲獎，《小雁與吳愛麗》的編導林書宇，也獲頒本屆最佳劇本獎，更讓該片成為今年影評人協會獎的雙料贏家。本屆「特別表揚」頒發給跨國合製電影《默視錄》的配樂福多瑪（Thomas Foguenne）。福多瑪是旅台多年的瑞士作曲家，擔任過多部台灣影視作品配樂。本屆的「特別貢獻獎」則頒給創辦20週年的電影專業線上刊物《放映週報》。