Sandy感冒久未癒「堅持抱娃逛街」　腰痠背痛放光電：這就是父母

記者王靖淳／綜合報導

女星Sandy（吳姍儒）2022年和交往5年的王先生結婚，婚後育有一對寶貝兒女，平時會透過社群記錄生活點滴的她，今（22）日在IG發文分自己感冒一直沒好，坦言很想躺在家放空。貼文曝光後，吸引大票網友留言關心她。

▲Sandy會在社群分享生活點滴。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

Sandy透露，最近她的感冒反覆未癒，家中也疑似因交叉感染而讓病情遲遲未清。即使身體抵抗力下降得非常明顯、想躺在家放空，她仍為了讓孩子放電選擇出門活動，無奈天氣太熱，只好選擇在室內逛街。Sandy笑說這趟行程幾乎全程抱著孩子，還得按電梯、倒水、處理想回家的情緒，最後腰痠背痛、放光自己的電。為此她忍不住自嘲：「這就是父母。」

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除了分享近期的育兒生活，Sandy也提到自己面對生活的矛盾，一方面懶得打扮，一方面又覺得該稍微努力一下，「稍微穿搭、認真擦防曬、隨便化妝、踩新鞋走走，以上都同時發生，有夠矛盾。」她提醒大家近期病毒活躍，出入人多場所務必小心，並呼籲大家透過「洗手消毒、喝水睡覺、閱讀寫作」來保護健康。貼文曝光後，喜獲一票網友按讚留言，「辛苦了」、「有同感。」