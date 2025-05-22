出道27年...王仁甫宣布開個唱！　驚人票房曝光他傻眼

記者蔡琛儀／台北報導

出道27年的藝人王仁甫歷經男團Postm3n與5566後，今年首度要在台北知名live house「EZ5」挑戰個人演唱會，沒想到消息一曝光座位瞬間就秒殺，連粉專都還沒開始宣傳，讓他受寵若驚。

▲王仁甫將首度舉辦小型個人演出。（圖／樂心娛樂提供）

他透露和「EZ5」老闆已經認識20多年，之前因慶生在餐廳和女兒樂樂一起上台唱5566經典歌曲〈我難過〉，沒想到影片被錄下來在餐廳的社群上，創下最高觀看次數，老闆詢問他要不要乾脆來開一場，他經過考慮後決定嘗試看看，沒想到位子快速被秒殺。

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面對不少歌迷敲碗他開更多場，他則表示要先看第一場唱得怎樣再說，王仁甫認為Live house的舞台大小跟過去演唱會不同，必須更近距離面對觀眾，之前沒有這樣經驗的他，也因此感到緊張。

此外，他也接下春河劇團在6月14、15日的舞台劇《老闆，來碗陽春麵》演出，當中也會有唱歌的橋段。緊接7月13日5566也將首次到S2O Taiwan潑水音樂節開唱，他也表示如果「EZ5」個唱沒有訂到位的歌迷，可以到潑水音樂節，也會重新編曲5566的經典曲目，「希望所有的朋友都能夠來現場，不管是Live house或潑水音樂節，感受到不一樣的5566，一起度過美好的夜晚。」