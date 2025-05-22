家家睽違6年發片橫掃各大榜單！　他聽到差點哭了

記者蔡琛儀／台北報導

家家睽違6年，於月初推出第5張全新專輯《你給我的》，不僅橫掃HITO中文排行榜、飛碟聯播網華語排行榜、iTunes專輯榜與Apple Music熱門專輯榜冠軍，同名主打歌〈你給我的〉也迅速拿下KKBOX即時榜冠軍，MV至今也在YouTube上累積近200萬觀看次數，並和蔡淑臻、楊貴媚等人主演的影集《喝酒吧！笨蛋》合作，推出影集「靈魂三部曲」。

▲家家。（圖／相信音樂提供）

專輯同名主打〈你給我的〉作為「靈魂相遇序曲」揭開序幕，家家與麋先生主唱聖皓合唱的〈你呢〉成為「心事特調宣傳曲」，而節奏輕快的〈只管今天〉則轉換情緒化為「忘掉煩惱練習曲」。三部曲隨劇情鋪陳交織，完美捕捉角色情感，隨著預告片與合作消息曝光，立即掀起熱烈討論，不僅歌迷驚喜連連，也讓觀眾對劇集更加期待。

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她的新專輯《你給我的》由金曲級創作陣容聯手打造，許多創作人近期也紛紛在社群上分享與家家的合作點滴。其中，〈你給我的〉由阿蘭AC譜寫，他坦言這首歌的旋律難度很高，「一度音直跳八度」的設計極具挑戰性，當初聽到家家演繹後，讓他驚豔直呼：「會哭！」家家也表示，這首歌給了她「勇氣」，每次自己聽都會鼻酸，感謝阿蘭AC寫出這麼動人的旋律。