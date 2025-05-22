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彭于晏昔上《康熙》片段被挖　「小S提野蠻遊戲」全場笑翻

記者王靖淳／綜合報導

藝人彭于晏在2006年曾被傳出與天后蔡依林（Jolin）交往，當年更因蔡爸爸一席脫口而出的談話，無意間透露兩人曾有過一段3年的戀情，間接證實這段演藝圈中的「公開祕密」。最近更傳出小倆口疑似早已悄悄復合長達6年，不僅社群細節被挖，就連男方過往上節目的片段也被翻出來討論。

▲▼彭于晏。

▲彭于晏2008年上節目片段被挖。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

透過節目《康熙來了》片段可見到，彭于晏分享當時拍電影的過程，提到自己在劇中因出櫃而遭「女友」失控暴打，讓他印象深刻。主持人蔡康永好奇追問：「這是你人生第一次被女生毆打嗎？」他笑說：「對，打那麼多拳。」還補充先前從未被女生打過，除了媽媽。接著，小S也加入拷問行列，問彭于晏是否曾被女友呼巴掌，為此，他表示沒遇過類似情況。

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▲▼彭于晏蔡依林（圖／翻攝自Instagram／帳號名稱）

▲彭于晏、蔡依林疑似悄悄復合。（圖／翻攝自Instagram）

當聊到私下和異性相處的日常時，小S話鋒一轉問彭于晏是否曾和女生一起打電動，為此他大方笑回：「有啊」，讓2位主持人一搭一唱繼續追問：「是？什麼遊戲？」隨即，小S突然提到蔡依林在2005年發布的主打歌：「是野蠻遊戲嗎？」幽默地將話題導回外界對兩人過往緋聞的關注，引起現場笑聲不斷。如今節目片段也被網友翻出來討論，引發熱議。

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