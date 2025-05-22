ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

當街強抱小嶋陽菜！42歲陸男法庭辯「有告白有機會」：太興奮

記者張筱涵／綜合報導

42歲大陸留學生趙某去年當街強抱前AKB48成員小嶋陽菜，引起爭議。而他在19日的法庭上供述了令人震驚的犯案動機，表示因過度迷戀小嶋陽菜，認為若能當面表達愛意「或許會得到一個機會」，因此才會有這樣的犯罪行為。

▲▼小嶋陽菜。（圖／翻攝自Instagram／nyanchan22）

▲小嶋陽菜。（圖／翻攝自Instagram／nyanchan22）

趙某在庭審中表示：「我非常喜歡她，每天都想見到她，當天看到她時太過興奮，才會抓住她的手臂想向她告白。」他還辯稱，雖然已被警方警告不得接近小嶋陽菜，但認為這是誤會，「如果能親口說出我喜歡她，她可能會給我一個機會」，顯示其行為背後帶有明顯的執念與錯誤認知。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本案發生於2024年10月28日，小嶋陽菜出席寫真集宣傳活動後，於東京涉谷區遭趙某從後方強行環抱並撲倒，造成她當場摔倒，過程被監視器拍下後在網路瘋傳，引發日本社會譁然。

根據《日本電視台NEWS》報導，趙某自2024年8月起多次在小嶋參與活動時埋伏現場，引起騷動。小嶋陽菜方面早在8月就曾向原宿署報案，指出有激進粉絲頻繁現身造成不安。警方於案發當日將趙某以現行犯逮捕，目前依違反《跟蹤騷擾規制法》及施暴等罪嫌持續拘留調查中。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​

分享給朋友：

追蹤我們：

吳尊520帶老婆遊巴黎　鏡頭前索吻送鑽戒好閃

推薦閱讀

蔡依林、彭于晏被瘋傳「復合6年」！　曬同款玫瑰…曖昧3細節被挖

蔡依林、彭于晏被瘋傳「復合6年」！　曬同款玫瑰…曖昧3細節被挖

林采緹認了「不愛男友戴套」！花1萬避孕被質疑：為何是妳做 回應超霸氣

林采緹認了「不愛男友戴套」！花1萬避孕被質疑：為何是妳做 回應超霸氣

快訊／Andy遭爆出軌！　家寧首回應曝「真相」手握毀滅性證據

快訊／Andy遭爆出軌！　家寧首回應曝「真相」手握毀滅性證據

「AV騎乘位女王」蓮實克蕾雅宣布復出！　引退2年當酒店媽媽桑

「AV騎乘位女王」蓮實克蕾雅宣布復出！　引退2年當酒店媽媽桑

陳傑憲辣妻嫌「像一坨垃圾」懶開箱520禮物！ 隔天一拆笑了：抱歉

陳傑憲辣妻嫌「像一坨垃圾」懶開箱520禮物！ 隔天一拆笑了：抱歉

蔡沐妍昔槓小S被罵爆　臉書消失1年突重啟曝近況：像兩個不同的人

蔡沐妍昔槓小S被罵爆　臉書消失1年突重啟曝近況：像兩個不同的人

黃子佼、孟耿如驚爆「結束5年婚姻」！　不敵2因素低調辦手續

黃子佼、孟耿如驚爆「結束5年婚姻」！　不敵2因素低調辦手續

家寧預告「公開真相」疑感情被劈腿！　網一面倒撻伐：帳本拿出來才是重點

家寧預告「公開真相」疑感情被劈腿！　網一面倒撻伐：帳本拿出來才是重點

谷阿莫爆借2000萬給大軍！健身房遭控惡意倒閉　深夜曝內幕：股份比Andy還少

谷阿莫爆借2000萬給大軍！健身房遭控惡意倒閉　深夜曝內幕：股份比Andy還少

家寧握鐵證「噤聲原因曝光」！共同友人怒揭Andy本性：分手後玩翻了

家寧握鐵證「噤聲原因曝光」！共同友人怒揭Andy本性：分手後玩翻了

《大學生》寧寧宣布離婚！　認離開不健康的關係：好日子來了

《大學生》寧寧宣布離婚！　認離開不健康的關係：好日子來了

朱媛媛51歲癌逝！「兒子」易烊千璽40字悼念：山花終將離去…網鼻酸

朱媛媛51歲癌逝！「兒子」易烊千璽40字悼念：山花終將離去…網鼻酸

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蔡依林、彭于晏被瘋傳「復合6年」！　曬同款玫瑰…曖昧3細節被挖

林采緹認了「不愛男友戴套」！花1萬避孕被質疑：為何是妳做 回應超霸氣

快訊／Andy遭爆出軌！　家寧首回應曝「真相」手握毀滅性證據

「AV騎乘位女王」蓮實克蕾雅宣布復出！　引退2年當酒店媽媽桑

陳傑憲辣妻嫌「像一坨垃圾」懶開箱520禮物！ 隔天一拆笑了：抱歉

蔡沐妍昔槓小S被罵爆　臉書消失1年突重啟曝近況：像兩個不同的人

黃子佼、孟耿如驚爆「結束5年婚姻」！　不敵2因素低調辦手續

家寧預告「公開真相」疑感情被劈腿！　網一面倒撻伐：帳本拿出來才是重點

谷阿莫爆借2000萬給大軍！健身房遭控惡意倒閉　深夜曝內幕：股份比Andy還少

家寧握鐵證「噤聲原因曝光」！共同友人怒揭Andy本性：分手後玩翻了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

小嶋陽菜

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 曾智希峇里島解放比基尼！　「趴床擠出超兇上圍」掀暴動
  2. 林逸欣結婚3年「圈外老公突消失社群」　遭傳婚變回應了！
  3. 快訊／張震嶽升格當二寶爸！　辣妻隔7年再曝懷孕喜訊
  4. 《黑澀會》小薰不P了！還關濾鏡「36歲真面目現形」一照鏡子：wow
  5. 女神笑笑被球迷罵叛徒 她大走心連隊友都不原諒她
  6. 當街強抱小嶋陽菜！42歲陸男法庭辯「有告白有機會」：太興奮
  7. 還有機會！LE SSERAFIM驚喜加場　2天後開搶
  8. 《戲說台灣》高冷少爺遇上紅龜粿窮小子！傲嬌互動萌翻…吸網朝聖
  9. 南韓性感女神DJ SODA放話「來台約網友吃飯」　抓包天團成員也報名！
  10. 成語蕎「對不起製作單位」突PO土下座圖！ 淚揭原因：太嚴重了

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366