當街強抱小嶋陽菜！42歲陸男法庭辯「有告白有機會」：太興奮

記者張筱涵／綜合報導

42歲大陸留學生趙某去年當街強抱前AKB48成員小嶋陽菜，引起爭議。而他在19日的法庭上供述了令人震驚的犯案動機，表示因過度迷戀小嶋陽菜，認為若能當面表達愛意「或許會得到一個機會」，因此才會有這樣的犯罪行為。

▲小嶋陽菜。（圖／翻攝自Instagram／nyanchan22）



趙某在庭審中表示：「我非常喜歡她，每天都想見到她，當天看到她時太過興奮，才會抓住她的手臂想向她告白。」他還辯稱，雖然已被警方警告不得接近小嶋陽菜，但認為這是誤會，「如果能親口說出我喜歡她，她可能會給我一個機會」，顯示其行為背後帶有明顯的執念與錯誤認知。

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本案發生於2024年10月28日，小嶋陽菜出席寫真集宣傳活動後，於東京涉谷區遭趙某從後方強行環抱並撲倒，造成她當場摔倒，過程被監視器拍下後在網路瘋傳，引發日本社會譁然。

根據《日本電視台NEWS》報導，趙某自2024年8月起多次在小嶋參與活動時埋伏現場，引起騷動。小嶋陽菜方面早在8月就曾向原宿署報案，指出有激進粉絲頻繁現身造成不安。警方於案發當日將趙某以現行犯逮捕，目前依違反《跟蹤騷擾規制法》及施暴等罪嫌持續拘留調查中。

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