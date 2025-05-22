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還有機會！LE SSERAFIM驚喜加場　2天後開搶

記者張筱涵／綜合報導

南韓人氣女團LE SSERAFIM即將於2025年7月帶著全新巡演《EASY CRAZY HOT》登上台北舞台，在7月19日場次門票秒殺後，主辦單位Applewood於5月22日正式宣布，確定追加7月20日加場場次，滿足台灣FEARNOT（官方粉絲名）的熱烈期待。

▲▼LE SSERAFIM。（圖／翻攝自FACEBOOK／Applewood Taiwan）

▲LE SSERAFIM確定加場。（圖／翻攝自FACEBOOK／Applewood Taiwan）

本次演出地點選在新北市林口的國立體育大學綜合體育館（林口體育館），兩場演出時間分別為7月19日（六）下午6點與加場7月20日（日）下午5點。官方也預告，「2025 Summer Party」將是粉絲與成員們一同狂歡的重要時刻。

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加場門票將於5月24日中午12點透過拓元售票系統全面開賣，票價從3500元至7300元不等，分為SVIP搖滾站區、2F VIP與一般座位、3F多種票價選項以及2F身障席。購票時需注意，一人每場限購4張，且購票前將設置提問機制確認身分。

【票價資訊】

SVIP搖滾站區：NT$7,300（依票面序號整隊入場）

2F VIP座位區：NT$6,300

2F座位區：NT$5,300

3F座位區：NT$4,800 / NT$4,300 / NT$3,500

2F身障席：NT$3,150（由工作人員引導入席）

▲▼LE SSERAFIM。（圖／翻攝自FACEBOOK／Applewood Taiwan）

▲LE SSERAFIM台北場票價圖。（圖／翻攝自FACEBOOK／Applewood Taiwan）

▲▼LE SSERAFIM。（圖／翻攝自FACEBOOK／Applewood Taiwan）

▲LE SSERAFIM台北場福利。（圖／翻攝自FACEBOOK／Applewood Taiwan）

主辦單位特別提醒，因舞台設計與硬體設備限制，部分2樓與3樓座位可能視線受阻，購票前建議詳閱售票頁面的座位圖與注意事項，現場恕不提供更換或退票服務。此外，入場須一人一票，包括孩童也需購票，並建議7歲以下及身高未滿110公分兒童與孕婦勿購搖滾站區票。

演出現場將嚴格禁止拍照、攝影、錄音與直播，場館內也不得攜帶任何金屬、玻璃、煙火、雷射筆等危險物品，並禁止吸菸、喝酒、嚼檳榔及攜帶外食與寵物（導盲犬除外）入場。

粉絲福利部分則將另行公布，相關入場規定與流程將陸續公告於主辦單位APPLEWOOD、APPLEWOOD TAIWAN官方Facebook與拓元售票網頁，請粉絲務必事前查閱以保障自身權益。演出五天前開放領票，當天亦須配合現場安檢程序。

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