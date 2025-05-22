周治平解封30年「風花雪月」系列！　演唱會前搶先曝光重磅喜訊

▲周治平推出新專輯。（圖／尚時代文創娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

「情歌詩人」周治平近來忙於籌備6月1日的「歲月光輝」演唱會，伴隨著6月1日演唱會的展開，周治平也將重啓封存了三十年的「風花雪月」系列作品，今（22日）推出「風花雪月作品輯3 ～大河悠悠」個人新專輯，這個系列周治平會把以前寫給別人演唱的歌曲回收，重新編曲翻唱。

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▲▼周治平近來也緊鑼密鼓籌備新專輯。（圖／尚時代文創娛樂提供）



新專輯收錄了過往他為人作嫁的十首經典，包括 胡歌的「一刻永遠」、方文琳的「困砂」、鄭中基的「別讓我心疼」、趙傳的「請不要在別人的肩上哭泣」、南方二重唱的「有一首歌」……，而主題「大河悠悠」則是93年為孫耀威創作的「美夢成空」，周治平將歌詞全部重寫，再加上編曲上的更改，使得在聽覺上完全是一首新歌的感覺。

為了這次音樂專輯拍攝影像MV、及專輯唱片封面照，連續幾日的上山下海，隨導演勘景、還包下遊艇遊河拍攝，周治平不但未顯疲態，反而看起來意興風發，周治平說這都是因為這陣子要準備6月1日的演唱會，不斷練唱的結果。在演唱會中，周治平會將新專輯的十首歌全部搬上舞台，邀大家來聽聽歌曲原唱和原創的不同詮釋。

