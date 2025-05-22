徐若瑄全白空間「把自己掏空」！　想每天放空10分鐘：修復各種情緒

▲ 徐若瑄為品牌創作主題曲〈我的獨白〉。（圖／IKIGAI提供）



記者翁子涵／台北報導

Vivian徐若瑄為全新代言品牌創作和演唱品牌概念主題曲〈我的獨白〉，這次創作對她而言是一次大膽突破，她首次完整參與音樂流程製作，從詞曲創作、編曲到演唱，她全心投入，她說：「希望當《我的獨白》旋律響起，大家能暫時放下喧囂，在音樂裡遇見那個久違的自己，找到屬於你自己的時間。」

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▲▼ 徐若瑄在全白的空間中拍攝MV。（圖／IKIGAI提供）



MV在全白的空間中，以「圓」為核心視覺意象，有白色的圓、Vivian玩彩帶的圓、手圍成的圓、人組成的圓。拍攝當天，Vivian走進攝影棚看到棚內一片白覺得很震驚也很舒服，開始沈浸在拍攝的氛圍中；為了拍攝，現場不停播放〈我的獨白〉，她讓自己待在音樂裡，不被打擾，進入歌曲的世界中，如同MV裡Vivian走進不同尺寸的白色概念空間盒子裡，享受自己的獨處時光。

每次她踏進不同的空間前，她都問導演希望是什麼情緒的呈現，導演都只回答她4個字「自然就好」，強調一切「簡單」，讓Vivian深有所感，表示：「這次的拍攝我把自己掏空了，像是回到小時候，沒有網路、沒有那麼多來自於全世界各地的好壞資訊、沒有什麼玩具、只是在泥巴地裡，也可以盡情的玩耍，像是手上只有一條橡皮筋，也可以玩出精彩，在自己的小小世界裏，簡單而純粹。」



拍攝結束後，Vivian直說要不是家裡不夠大，其實很想把代表3個不同白色概念空間的小盒子帶回家，「感覺每天待在裡面『與世隔絕』放空10分鐘就好，會不自覺的修復各種情緒，也回答了自己好多一直以來無解的問題，就能得到新的力量。」她表示，很謝謝導演給了她一個不為表演而演的表演，自在的做自己，謝謝這個主題，謝謝自己寫了這首歌，「這不只是一首歌，更是一種溫柔的提醒，請記得把空白留給自己，留給愛，留給生活裡最真實的感受。」

