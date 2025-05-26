小孟老師／5月26日星座運勢 天秤人氣飆升、雙魚求愛成功
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：探尋開創未來
感情：成為最好朋友
財運：具備市場敏銳
水瓶幸運色：黃色
貴人：魔羯
小人：天蠍
工作：提高服務口碑
感情：伴侶貼心付出
財運：加強股票分析
雙子幸運色：墨黑色
貴人：射手
小人：金牛
工作：提高技術產出
感情：人氣指數上升
財運：把握市場訊息
天秤幸運色：粉橘色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
【土象星座】
工作：充分利用產能
感情：個人心態良好
財運：關注市場情緒
魔羯幸運色：粉橘色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
工作：投入有效資金
感情：新朋友好人緣
財運：瞭解公司治理
金牛幸運色：嫩綠色
貴人：牡羊
小人：處女
工作：聚焦核心機遇
感情：愛情即將來臨
財運：把握經濟形勢
處女幸運色：天藍色
貴人：雙子
小人：射手
【水象星座】
工作：提高務實效率
感情：言行體貼入微
財運：加強資產配置
巨蟹幸運色：奶咖色
貴人：金牛
小人：雙子
工作：善於調整任務
感情：向外拓展交友
財運：尋找投資機會
天蠍幸運色：棕色
貴人：處女
小人：牡羊
工作：堅持達成目標
感情：求愛得到回應
財運：冷靜投資心態
雙魚幸運色：奶油色
貴人：天蠍
小人：魔羯
【火象星座】
工作：抓住機會往前
感情：曖昧者頻放電
財運：把握市場波動
牡羊幸運色：漆黑色
貴人：雙魚
小人：天秤
工作：深度思考問題
感情：懂得欣賞對方
財運：降低財務風險
獅子幸運色：水藍色
貴人：獅子
小人：水瓶
工作：加強促進共識
感情：學會忍讓包容
財運：加強投資風險
射手幸運色：水藍色
貴人：天秤
小人：獅子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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