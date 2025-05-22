記者潘慧中／綜合報導

蘿莉塔（李晨菲）2023年7月登記結婚，隔月順利產下女兒，身材至今依然維持得非常窈窕。近日格外引起討論的是，她在節目上首度挑戰「生完小孩後第一次穿這麼少」，火辣程度破表！

▲蘿莉塔一開始害羞不敢脫掉袍子。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）



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蘿莉塔在《后宮歐買尬》和樂天桃猿球團新MC巫苡萱互換私服，有趣的是，她換好衣服、罩上袍子出場後，忍不住露出不情願的表情，「我不要啦」，直到主持人沈玉琳扯開袍子，才展現出新造型。

▲▼蘿莉塔產後第一次穿這麼少。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）



畫面中，可以看到蘿莉塔身穿杏色低胸背心，深邃事業線全被看光，一轉身露出整片美背，側邊開岔剪裁辣露內搭的黑色超短褲，穠纖合度的雙腿線條在鏡頭前一覽無遺。

▲蘿莉塔穿超辣。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）



蘿莉塔笑說，剛剛換好衣服走在走廊上的時候，就被工作人員開玩笑說要跟她買檳榔。儘管有些害羞沒自信，粉絲看了無不留言誇獎她的新造型很漂亮。

▲巫苡萱則換上蘿莉塔保守的芋頭色洋裝。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）