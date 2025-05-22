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藍心湄對唐綺陽爆驚人天賦　「沒性生活處女膜長回來了！」

記者葉文正／台北報導

由「占星專家」唐綺陽主持的《Yahoo唐綺陽談星室》開播已經超過5年，在2025年迎來新氣象，變身成為《Yahoo唐綺陽談星私廚》，同時找來金鐘獎主持人「廚房廢寶」索艾克加入節目主持行列，由他為每位上門的來賓進行客製化的「星菜單」，首集大來賓即為唐綺陽老師的姊妹淘、被譽為「時尚教主」的藍心湄，但藍心湄竟然語出驚人！

▲談人生下一個階段目標，藍心湄自曝，目前已經進入養老狀態。（圖／Yahoo奇摩提供）

▲談人生下一個階段目標，藍心湄自曝，目前已經進入養老狀態。（圖／Yahoo奇摩提供）

「10幾年沒有性生活，處女膜都長回來了！」藍心湄在錄影時自曝，不只讓現場驚呆，連唐綺陽都感到不可思議，認為她的狀態一直都保持得如此完美，直呼：「好浪費！」她補充，因為曾有記者問到她的感情與性生活狀態，她就自嘲回應而說出那句話，更笑回：「比起用情趣用品，直接用電擊棒比較快」，也惹得現場哄堂大笑，她認為不管什麼關係，都要「不隨便」！

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▲談人生下一個階段目標，藍心湄自曝，目前已經進入養老狀態。（圖／Yahoo奇摩提供）

▲藍心湄談笑風生。（圖／Yahoo奇摩提供）

唐綺陽相當好奇的問藍心湄，身為一個餐飲大亨，竟然點得是「泡麵」？她不假思索的回答，「我喜歡重口味的食物，而且宿醉最爽的就是吃泡麵！」索艾克立刻說：「相信很多人也喜歡這種直球對決的爽度。」藍心湄則補充，她煮泡麵也不隨便，一定會先汆燙，把麵體多餘的油脂、油耗味、化學物濾掉，接著會放肉片、鮮蝦、海鮮等。

▲談人生下一個階段目標，藍心湄自曝，目前已經進入養老狀態。（圖／Yahoo奇摩提供）

▲藍心湄出國都要保護陳美鳳。（圖／Yahoo奇摩提供）

唐綺陽爆料，「每次跟藍心湄吃飯，她都喝得比吃得多，而且你們一定不敢相信，美鳳姐吃得也比她還多」。藍心湄則補充：「我的心態是，如果我今天吃的太飽，就會喝不下任何東西，而我只跟我在乎的人喝酒，加上我吃飯的速度很慢，通常我要回到家才能安靜的吃東西，我很常邊配書、邊吃飯。」

外界都認為唐綺陽與藍心湄認識超過好幾十年，兩人立刻闢謠，她們真的是因為錄製同個節目才開始變熟識，因為兩人同星座的關係，所以變成好姐妹，唐綺陽立刻回說：「同星座真的會有很多事情是一樣的，例如感情運一樣的爛！」更用「明知山有虎，偏向虎山行」來形容兩人在面對感情時的態度，即便明知遇到不是「對的人」，依然會想要賭看看以及改變對方。

藍心湄聊到，遇到錯的人，有時還是會讓感情ㄍㄧㄥ下去，很大原因是認為「還有希望」，會給對方很多次的機會，大概「79次」那麼多，讓唐綺陽感到超訝異，因為她是一個快刀斬亂麻的人，藍心湄則說道，「民間有個傳說，不要得罪天蠍座，天蠍座很可怕，但其實天蠍座是我看過最害羞、最怕事的星座。」唐綺陽立刻補充：「但同時我們也最能幹，很多天蠍都是事業型的女強人，感情的弱勢者。」

節目製作單位特別為兩位準備「殘酷二選一」的環節，想要知道如果可以，會想要選什麼樣的人生與伴侶，其中一題，「富有的人但孤獨一生 VS 與愛的人過清貧一生」 索艾克看到這題都替製作單位捏把冷汗，藍心湄說，「我20年前就已經在過上面的生活」，唐綺陽笑問：「這講得好像我們有得選擇，我們不知不覺就已經活成這樣。」

談到感情狀態與桃花，由於藍心湄很常跟陳美鳳一起出國，唐綺陽好奇地問：「她跟陳美鳳出國誰的桃花多？」她立刻回：「當然是美鳳啊！因為她即便出國，還是習慣打扮，在現場拍出美美的照片，我比較喜歡素顏，每次跟她出國，我都很怕有人會盯上她，都會瞻前顧後，我就很像姊姊在照顧妹妹。」

藍心湄還提到，每次約唐綺陽出國都被她拒絕，唐綺陽立刻回：「我沒有辦法，我沒有被動收入，我不能斷了工作。」藍心湄則自曝，現在工作的心態和以往不同。

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