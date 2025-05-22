記者張筱涵／綜合報導

南韓男團OMEGA X前經紀公司捲入爭議風波。警方近日以強制猥褻罪嫌，將前經紀公司女理事A某移送檢方，案件涉及對團體6名成員的不當肢體接觸，事件一度引發社會關注。

▲OMEGA X。（圖／翻攝自OMEGA X IG）



根據首爾惠化警察署女性青少年搜查組5月7日的調查結果指出，A某作為前經紀公司代表的妻子，同時擔任公司理事，在OMEGA X海外巡演行程中，於南美機場、公司會議室等地，對6名成員施以擁抱、摟手臂、撫摸大腿等身體接觸行為，經警方認定已構成「業務上利用職權之強制猥褻」。

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事件源於2023年8月，團體中7名成員對A某提出告訴，指控她在2022年9月22日於南美某機場醉酒狀態下，主動靠近成員並進行不適當接觸；另有一名成員指A某在首爾公司內部面談過程中，有觸碰大腿等不當舉動。

儘管警方對大部分成員的指控認定成立，但對成員輝粲（휘찬）所提出的部分則不予移送。然而，A某反控輝燦在面談中對她進行猥褻行為，目前此案已由檢方進一步調查中。

事實上，OMEGA X與前東家之間的爭議早在2022年10月便經媒體披露，當時SBS演藝新聞獨家揭露該公司代表涉嫌對成員施暴、辱罵、強迫飲酒與性騷擾，引爆輿論熱議。

對此，前經紀公司曾於2023年反駁，否認任何霸凌行為，並反指成員試圖與其他企劃公司合謀「挖角」。然而法院並不採信該說法，首爾中央地方法院第20民事部最終判決，成員解除合約行為合理，並認定前公司破壞信賴關係，命其須支付每名成員韓幣500萬元（約台幣12.5萬元）賠償金。

該公司亦曾將「合謀挖角」指控提交至公平交易委員會，但公平會於2023年10月裁定「不成立」，事件再度重創前公司公信力。除猥褻案外，A某還另涉暴力事件。成員宰漢（재한）指控她於2022年10月22日美國洛杉磯巡演結束後，在飯店電梯前拉扯其帽子，導致他摔倒。該案檢方已裁罰A某韓幣50萬元（約台幣1.25萬元），但她不服裁定，目前正在接受正式審判，預計將於7月宣判。

OMEGA X自2022年爆出一連串風波後，與前經紀公司正式分道揚鑣，並獲法院與公平會支持。事件反映韓國演藝產業中權力失衡與藝人保護制度的迫切性，引發各界對練習生及偶像人權的再度關注。

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