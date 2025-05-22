蔡康永版畫展兩個月破2萬人觀展　理科太太搶瘋了展延日期曝

記者葉文正／台北報導

知名主持人、作家與藝術家蔡康永3月舉辦的全新創作—《一切都會值得》版畫展，選在大稻埕風格獨具於延平北路上的選物空間「COMPTIOR潮洋行」，以更貼近生活的方式，與觀者對話。原訂兩個月的展期，因觀展熱潮再延長至 7 月 15 日。到底有多轟動？展前10小時蔡康永僅在社群發文，人潮平日破200人、假日近600人，兩個月下來破2萬人次來觀展，990幅作品賣近800幅，其中值得的、為自己活一秒賣最快。

▲蔡康永(左)與潮洋行老闆Jin一起為畫展佈展，拿著蔡康永最新創作「如果」。（圖／潮洋行提供）

十款版畫，每一款有99版，價位5000元有找。蔡康永表示「當初設定這個數量與價位，就是為了讓想擁有這些藝術品的粉絲朋友們都有機會擁有。」蔡康永也多次提及「未來不會再有這樣的價位了」。果然，粉絲反應十分熱烈，十款版畫有四款已經全數售罄！有趣的是，其中「關我屁事」也因蔡康永發文講了小故事，說朋友避免被借錢，在門口掛了這幅畫啟示，結果每天大賣十幅已銷售完畢，而現剩下六款也所剩不多。

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▲蔡康永親自佈展。（圖／潮洋行提供）

潮洋行主理人郭仲津(Jin)驚嘆說：「很驚人！康永哥展覽年輕人居多，有大學生文青、很潮的男女，還有非主流龐克族女性。康永哥自己也會關心大多數都是什樣的粉絲來看展？我說，他20年前粉絲都是年輕人，20年後也都是年輕人。」他很欣賞蔡康永這麼體貼粉絲，據他所知，這些作品光裱框就超過兩千元成本，幾乎沒有賺錢，就只是想讓粉絲人手一幅。

▲蔡康永宣布畫展延期。（圖／潮洋行提供）

為什麼延長？因為，這也是蔡康永想體貼粉絲。而且，好評實在太熱烈了。自展覽開展以來，不少來自中南部與港澳的觀展者表示錯過原定展期，深感遺憾。於是，在 5 月 13 日這天，蔡康永親自現身潮洋行，現場正式宣布展期將延長至 7 月 15 日——他一說完，現場掌聲雷動！甚至有觀眾立刻打開手機，興奮地傳訊息通知親友：「展覽延長了，你還來得及！」潮洋行主理人郭仲津(Jin)說，好多人私訊小編，尤其是港澳和中南部粉絲，都說希望可以隔空買畫，「而且是只問剩什麼作品，看完型錄就下訂單了」。

此次展覽的每一件作品，延續他一貫「以文字為核心」的創作風格，彷彿都是一句被安靜放大的心事。蔡康永選擇從日常中那些看似微不足道的語句出發，將它們轉化為帶有力量的版畫語言——不吶喊、不張揚，只是輕輕地提醒我們：你可以不用這麼努力，也可以慢一點、喘一口氣。

正如他所說：「公司、學校、健身房，到處貼滿了要我們用力的字句。我想找到那些要我們休息的字句。」面對日復一日的壓力與疲憊，這些作品像是一封封寫給每個人的信，柔軟但真誠。蔡康永也曾說：「我想為那些不可愛、不可偉大，但卻很費力生活的人，做一些作品。」他的文字不急著被聽見，而是靜靜地等待，等一個讀懂它、需要它的人，與之相遇。

蔡康永持續創作，靈感不墜。延長展期又曝光了四幅從未展示過、且才剛完成的作品。每幅都是原件，僅此一幅。其中價值11萬的「一切都值得」於展出第一天即賣出！

令人好奇，蔡康永到底最喜歡自己這次哪幅作品？潮洋行主理人郭仲津(Jin)透露，前陣子蔡康永到潮洋行展覽重新調整「想念」這幅，「康永哥直接把想念調整到C位了，最希望大家買這幅」。

潮洋行迅速竄起的大稻埕新風格地標。本次展覽選址於大稻埕最受矚目的複合式空間「COMPTIOR 潮洋行」，一家融合咖啡香與風格選物的嶄新場域。開業僅一年，即以其獨具衝突美學的空間設計與精緻選品，在大稻埕老城區中掀起一波嶄新的潮流風向。

這次的展覽，蔡康永低調僅以社群發文通知粉絲，但他好友都來捧場觀展，像是理科太太、白痴公主、許茹芸、焦糖哥哥、郭彥甫、曾愷玹、何妤雯、黃國倫、寇乃馨。其中理科太太根本是蔡康永迷，現場買了5幅，值得的、為自己活一秒被她買下後也售磬了。

<展覽資訊>

展覽時間｜即日期 – 7月15日；11:00 – 19:00 (18:30 為最後入場時間)

展覽地點｜COMPTOIR 潮洋行（台北大同區延平北路一段151號）