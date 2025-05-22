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曹雅雯「長髮剃平頭」病床陪父被目擊！　身影瘦弱…本人親回現況

記者陳芊秀／綜合報導

金曲歌后曹雅雯近日突然剃去一頭長髮，以平頭造型出現震驚各界，透過經紀人證實是為了陪伴父親抗病、治療，對於爸爸病情則沒有多加透露。她被網友拍到在病房照顧爸爸的照片，整個人身形顯得單薄瘦弱，本人也回應了。

▲▼曹雅雯「長髮剃平頭」病床陪父被目擊。（圖／翻攝自IG）

▲曹雅雯近日將長髮剃平頭，原因是要陪伴爸爸治療。（圖／翻攝自IG）

網友透過限時動態分享照片，透露在醫院角落注意到一位擁有特別髮型的人，原來是曹雅雯。照片中她戴著口罩、眼鏡，身為獨生女的她，肩負起照顧父親的重任，身影顯得單薄又更加瘦弱，該名網友特別祝福曹爸爸早日康復，而曹雅雯也在限時動態中轉發了這張照片，並加上雙手合十表情圖案，親自回應：「謝謝關心，我和我爸會努力的。」

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▲▼曹雅雯「長髮剃平頭」病床陪父被目擊。（圖／翻攝自IG）

▲曹雅雯在病床照顧爸爸，被網友拍下照片發文打氣。（圖／翻攝自IG）

此外，曹雅雯也曬出自己騎爸爸代步車的照片，配文「認真研究（就是偷騎）」。她現在激短髮型超俐落，經紀人日前曾回應剃髮一事：「雅雯爸爸因為治療關係沒留頭髮，他以前一定會染紅髮，非常時髦愛漂亮！現在沒辦法留了雅雯就想說陪爸爸一起。」網友大讚她的勇敢和孝順，不斷湧入留言打氣。

▲▼曹雅雯「長髮剃平頭」病床陪父被目擊。（圖／翻攝自IG）

▲曹雅雯騎爸爸代步車。（圖／翻攝自IG）

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